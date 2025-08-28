Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani, sportivi e non, in edicola nella mattina di oggi, giovedì 28 agosto 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che sta per finire la sessione estiva del mercato 2025-2026. Igli Tare, nuovo direttore sportivo rossonero, si è mosso molto sul mercato per costruire il presente e il futuro del club. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, ecco l’attaccante! Occhio alla scambio. Vlahovic vivo. In difesa …
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, ecco l’attaccante! Occhio alla scambio. Vlahovic vivo. In difesa …
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, giovedì 28 agosto 2025: tantissime le voci di calciomercato
© RIPRODUZIONE RISERVATA