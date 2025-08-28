Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, Nkunku … e Vlahovic

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il probabile ritorno dal PSG di Randal Kolo Muani alla Juventus. Un'operazione di calciomercato molto onerosa, da 60 milioni di euro. I bianconeri devono valutare se dire di sì anche senza l'uscita di Dušan Vlahović.
Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 28 agosto 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
Conrad Harder (Sporting Lisbona) non vestirà la maglia del Milan, ora i rossoneri scattano su Christopher Nkunku, francese del Chelsea. Prima alternativa, Artem Dovbyk (Roma). Per difesa e centrocampo, nel mirino Manuel Akanji (Manchester City) e Adrien Rabiot (Olympique Marsiglia).
Antonio Conte, al Napoli, aspetta sempre Rasmus Højlund (Manchester United) e, intanto, accoglie Eljif Elmas, centrocampista di proprietà del RB Lipsia, che fa il suo ritorno in azzurro. Spazio, poi, alla presentazione dei sorteggi di Champions League, in programma alle ore 18:00 e alle condizioni di Massimo Moratti, ricoverato in terapia intensiva. PROSSIMA SCHEDA
