“Non ho mai chiesto Dusan Vlahovic”: Milan, bugia bianca di Allegri?

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia di Lecce-Milan, ha dichiarato di non aver mai chiesto Dusan Vlahovic alla società
Si parla molto, da mesi ormai e con particolare insistenza in queste ultime ore, di un possibile trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Juventus al Milan in questo calciomercato estivo. I 'rumors' riferiscono che Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, abbia fatto a più riprese alla dirigenza il nome del centravanti serbo, classe 2000, il cui contratto con la Juve scadrà il prossimo 30 giugno 2026 e che si trova sulla lista d'uscita dal club bianconero.

Calciomercato Milan, Allegri fa chiarezza (?) su Vlahovic

Stamattina 'Tuttosport' parlava di un'offerta ufficiale del Milan per Vlahovic, di 25 milioni di euro, messa in stand-by dall'attaccante ex Fiorentina. Lo stipendio 'monstre' (12 milioni di euro a stagione), d'altronde, non autorizza all'ottimismo. La proposta del Milan, 5 milioni di euro netti all'anno per un contratto quadriennale più bonus e ricco premio alla firma potrebbe non bastare.

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Lecce-Milan, appena svoltasi nella sala stampa del centro sportivo dei rossoneri a Milanello, Allegri ha risposto ad una precisa domanda sulla presunta richiesta di Vlahovic al club di Via Aldo Rossi. "Non ho mai chiesto Dusan Vlahovic, anche perché è un giocatore della Juventus", ha dichiarato Allegri. Parole che, però, suonavano un po' come una ... bugia bianca, almeno leggendo ciò che il tecnico livornese ha aggiunto dopo.

"Giocatori con caratteristiche differenti, in qualche modo faremo"

"Ho chiesto un giocatore con determinate caratteristiche. E ho parlato con la società anche di come potremmo giocare con giocatori dalle determinate caratteristiche. Se arriveranno giocatori con caratteristiche differenti ... in qualche modo faremo", le parole di mister Allegri. Che, in cuor suo, spera di poter avere Vlahovic in questo rush finale del calciomercato estivo.

