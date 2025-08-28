“Non ho mai chiesto Dusan Vlahovic”: Milan, bugia bianca di Allegri?

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Lecce-Milan, appena svoltasi nella sala stampa del centro sportivo dei rossoneri a Milanello, Allegri ha risposto ad una precisa domanda sulla presunta richiesta di Vlahovic al club di Via Aldo Rossi. "Non ho mai chiesto Dusan Vlahovic, anche perché è un giocatore della Juventus", ha dichiarato Allegri. Parole che, però, suonavano un po' come una ... bugia bianca, almeno leggendo ciò che il tecnico livornese ha aggiunto dopo.
"Giocatori con caratteristiche differenti, in qualche modo faremo"—
"Ho chiesto un giocatore con determinate caratteristiche. E ho parlato con la società anche di come potremmo giocare con giocatori dalle determinate caratteristiche. Se arriveranno giocatori con caratteristiche differenti ... in qualche modo faremo", le parole di mister Allegri. Che, in cuor suo, spera di poter avere Vlahovic in questo rush finale del calciomercato estivo.
