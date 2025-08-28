Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan, Allegri: “Mercato? Faccio un altro mestiere. Le occasioni le sa …”

CONFERENZA

Milan, Allegri: “Mercato? Faccio un altro mestiere. Le occasioni le sa …”

Milan, Allegri: 'Mercato? Faccio un altro mestiere. Le occasioni le sa ...'
Lecce-Milan, Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida. Le parole sul mercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Lecce-Milan, seconda partita del campionato di Serie A 2025-26. Venerdì alle 20:45, allo stadio 'Via del Mare' di Lecce, il Diavolo tornerà in campo dopo la brutta sconfitta contro la Cremonese a San Siro. I rossoneri dovranno portare a casa i tre punti dopo il brutto KO casalingo al debutto in campionato. Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato alla viglia della sfida tra Lecce e Milan in conferenza stampa. Tanti i temi analizzati.

Milan, Allegri parla del mercato

—  

Come funziona la condivisione sul mercato, se c'è sinergia: "Con la società ci parliamo, con Tare, con Furlani, con Ibrahimovic e Moncada, ma il mercato lo fa la società. Però ricordiamoci che bisogna coniugare la parte economica con quella sportiva per rendere la squadra sostenibile. Noi dobbiamo solo pensare a lavorare. A partire da domani. Sono tutte partite difficili".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Conferenza stampa Lecce-Milan, le parole di Allegri alla vigilia della sfida>>>

Su Nkunku e che richieste ha fatto: "Abbiamo parlato, poi le occasioni di mercato le sa la società. Io faccio un altro mestiere. Sono qu solo per lavorare tutti i giorni con la squadra, allenando i giocatori a disposizione. Sono molto contento della rosa, ci sono valori importanti, bisogna solo lavorare".

Leggi anche
Pochettino (ct USA): “Pulisic? Quello che è successo è alle spalle”
Lecce-Milan: data, luogo e orario della conferenza stampa di Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA