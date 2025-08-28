Milan, Allegri: 'Mercato? Faccio un altro mestiere. Le occasioni le sa ...'

Lecce-Milan, Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida. Le parole sul mercato
Lecce-Milan, seconda partita del campionato di Serie A 2025-26. Venerdì alle 20:45, allo stadio 'Via del Mare' di Lecce, il Diavolo tornerà in campo dopo la brutta sconfitta contro la Cremonese a San Siro. I rossoneri dovranno portare a casa i tre punti dopo il brutto KO casalingo al debutto in campionato. Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato alla viglia della sfida tra Lecce e Milan in conferenza stampa. Tanti i temi analizzati.
Milan, Allegri parla del mercato
Come funziona la condivisione sul mercato, se c'è sinergia: "Con la società ci parliamo, con Tare, con Furlani, con Ibrahimovic e Moncada, ma il mercato lo fa la società. Però ricordiamoci che bisogna coniugare la parte economica con quella sportiva per rendere la squadra sostenibile. Noi dobbiamo solo pensare a lavorare. A partire da domani. Sono tutte partite difficili".