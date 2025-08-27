Pochettino (ct USA): “Pulisic? Quello che è successo è alle spalle”

Il ct degli USA Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa, parlando anche di Pulisic, esterno del Milan. Ecco le sue parole
Il Milan tornerà in campo questo venerdì sera: sfida contro il Lecce dove giocherà anche Camarda, giovane attaccante in prestito proprio dal Milan. I rossoneri dovranno vincere dopo il KO interno contro la Cremonese. In attacco dovrebbe giocare Pulisic. Ecco le ultime novità per quanto riguarda l'esterno e gli USA:
Milan, Pochettino (ct USA) su Pulisic: "Penso non ci sia nulla di cui parlare"
Non abbiamo parlato con Christian. Penso non ci sia nulla di cui parlare. Tutto ciò che è successo quest'estate è ormai alle spalle e ora dobbiamo guardare avanti".