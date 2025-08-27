Pochettino (ct USA): “Pulisic? Quello che è successo è alle spalle”

Milan, Pochettino (ct USA) su Pulisic: "Penso non ci sia nulla di cui parlare"

Il ct degli USA Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa, parlando anche di Pulisic, esterno del Milan. Ecco le sue parole riprese dal sito di Alfredo Pedullà: "Non abbiamo parlato con Christian. Penso non ci sia nulla di cui parlare. Tutto ciò che è successo quest’estate è ormai alle spalle e ora dobbiamo guardare avanti".