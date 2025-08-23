Milan-Cremonese, Terracciano: “Faranno una grande stagione”

Come si trova nella difesa a 3 e con i compagni: "Sono giovane e posso imparare dai compagni. Mi trovo bene, non cambia difesa a 3 o a 4".

Che squadra ha trovato: "Un ambiente giusto e serio. Avevamo anche tanti tifosi oggi. Ambiente umile e lavoratore. Non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo, senza montarci la testa. Manteniamo l'equilibrio, lavorando con umiltà e impegno".

Se si aspettava un Milan così: "Penso che le prime siano sempre complicate, può succedere di tutto. Non prenderei questa partita come un segnale sulla stagione. Il campionato è lungo, non devo dirlo io, ma sono sicuro che manterranno equilibrio e faranno il percorso che devono fare".

Cosa hanno detto a Bonazzoli: "Siamo contenti della sua perla. Ha questi colpi. Siamo felici. Vedremo quanto ne parleremo. A parte il suo gol, siamo tutti contenti. Prestazione da squadra, come Nicola vuole".

Se lo stadio che non cantava è stato un vantaggio: "Influisce, ovviamente non cambia la partita, poi noi in campo siamo concentrati su cosa fare. Può essere una cosa in più, ma non cambia la partita. C'è stato un momento in cui San Siro si è scaldato, siamo stati bravi a continuare a lavorare con serietà senza panico".

Sul gruppo: "Sì, è ciò che mi ha reso più orgoglioso della serata. Anche nei momenti di difficoltà eravamo sempre lì insieme".