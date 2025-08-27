Lecce-Milan: data, luogo e orario della conferenza stampa di Allegri

Modrić titolare. Davanti Pulisic e Giménez—
Sulle fasce, a metà campo, toccherà ancora ad Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán, mentre Allegri potrebbe rimescolare le carte in mediana. Si candidano per giocare titolari Samuele Ricci (favorito) e Ardon Jashari al posto di uno tra Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana. Partirà, invece, dall'inizio ancora una volta Luka Modrić.
In attacco, con Samuel Chukwueze unico cambio offensivo, la coppia del Milan sarà ancora composta da Christian Pulisic e Santiago Giménez.
