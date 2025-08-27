Pianeta Milan
Lecce-Milan: data, luogo e orario della conferenza stampa di Allegri

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, presenterà Lecce-Milan in conferenza stampa. Ecco tutte le informazioni necessarie
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, presenterà Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 in conferenza stampa. L'appuntamento è per domani, giovedì 28 agosto, alle ore 13:30, presso la sala stampa del centro sportivo dei rossoneri, a Milanello. Potrete seguire la conferenza di Allegri, LIVE, sui canali ufficiali del Milan o, in alternativa, con la nostra consueta diretta testuale su 'PianetaMilan.it'.

Lecce-Milan, ecco la probabile formazione del Diavolo

Nel 3-5-2 di Allegri sarà ovviamente confermato in porta il capitano Mike Maignan. In difesa, possibile esordio per Koni De Winter al posto di uno tra Fikayo Tomori e Matteo Gabbia. Il belga e uno tra l'inglese e l'italiano completeranno il terzetto difensivo unicamente a Strahinja Pavlović.

Modrić titolare. Davanti Pulisic e Giménez

Sulle fasce, a metà campo, toccherà ancora ad Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán, mentre Allegri potrebbe rimescolare le carte in mediana. Si candidano per giocare titolari Samuele Ricci (favorito) e Ardon Jashari al posto di uno tra Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana. Partirà, invece, dall'inizio ancora una volta Luka Modrić.

In attacco, con Samuel Chukwueze unico cambio offensivo, la coppia del Milan sarà ancora composta da Christian Pulisic e Santiago Giménez.

