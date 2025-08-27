Lecce-Milan: data, luogo e orario della conferenza stampa di Allegri

Lecce-Milan, ecco la probabile formazione del Diavolo

Nel 3-5-2 di Allegri sarà ovviamente confermato in porta il capitano Mike Maignan. In difesa, possibile esordio per Koni De Winter al posto di uno tra Fikayo Tomori e Matteo Gabbia. Il belga e uno tra l'inglese e l'italiano completeranno il terzetto difensivo unicamente a Strahinja Pavlović.