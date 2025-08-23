Milan-Cremonese, Saelemaekers: “Non crolleremo, ecco perché”

Se la partita può far sprofondare in negativo: "Non penso, ho visto un gruppo, anche in ritiro, fantastico. Ha voglia di lavorare e guarda sempre avanti. Non penso e spero non disturberà il gruppo. Saremo sempre uniti".

Se gli manca San Siro come tifo: "Per essere onesto mi è piaciuta la reazione dei tifosi sull'1-1, ci ha dato spinta e ci ha fatto piacere. Ci dispiace non aver regalato i 3 punti, poi ciò che succede non riguarda noi. Loro però sono sempre presenti e va notato".

Se giocare qui è più difficile: "Questa maglia è pesante. Tutti sappiamo che storia ha e che devi essere orgoglioso, dando tutto. Ci sono aspettative alte, giustamente. Dobbiamo rispondere sempre presente. Non abbiamo il margine d'errore che c'è in un'altra squadra. Devi essere sempre al massimo".

Sull'assenza di Rafa Leao decisiva: "Sappiamo che è fortissimo e ci ha dato tanto anche da punta. Però abbiamo fiducia anche in Gimenez, non cambia nulla. Siamo uniti e la cosa più importante è che aiuteremo chi gioca a fare gol. Forse oggi non abbiamo aiutato Gimenez per far gol ed è stato un po' sfortunato sul fuorigioco. Chiunque giochi lì, dobbiamo aiutarlo".

Come si allena la personalità nel prendersi rischi: "Penso che queste cose dipendano anche dalle caratteristiche di ogni giocatore. Ognuno ha cose che fa meglio. Vorrei comunque far notare che oggi era difficile perché giocavano in 11 in difesa. Era più difficile per noi trovare giocate. Loro erano compatti. Non dobbiamo trarre conclusioni da oggi, dobbiamo lavorare duro e fare meglio col Lecce, ci rialzeremo".

Che sensazione ha su questa squadra: "Ho sempre seguito il Milan, so che l'anno scorso è stato difficile e il gruppo era triste. Ho trovato un gruppo disponibile e possiamo fare bene".