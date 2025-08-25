Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Schira: “Musah si sta avvicinando all’Atalanta”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Schira: “Musah si sta avvicinando all’Atalanta”

Calciomercato Milan, Schira: 'Musah si sta avvicinando all'Atalanta'
È in corso la trattativa di calciomercato per il trasferimento di Yunus Musah dal Milan all'Atalanta in questa sessione estiva
Daniele Triolo Redattore 

È pienamente in corso la trattativa di calciomercato per il trasferimento di Yunus Musah dal Milan all'Atalanta in questa sessione estiva. Le posizioni dei due club sono note: il Milan valuta il giocatore circa 30 milioni di euro, comprensivi di bonus. L'Atalanta, invece, vorrebbe pagarlo - sempre bonus inclusi - circa 25.

Calciomercato Milan, le ultime news su Musah all'Atalanta

—  

Ci sarà bisogno di trattare, ma il centrocampista statunitense, classe 2002, ha già dato il suo avallo al passaggio alla corte di Ivan Jurić, dove avrebbe sicuramente più spazio sul terreno di gioco. Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul possibile trasferimento di Musah dai rossoneri ai nerazzurri in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X'.

LEGGI ANCHE

"Yunus Musah si sta avvicinando all'Atalanta dal Milan - ha commentato Schira -. Offerto al centrocampista un contratto fino al 2029 con opzione fino al 2030".

Piace ad Allegri, ma dovrebbe andare via ora

—  

LEGGI ANCHE: E se Allegri avesse fatto apposta? I dubbi e il mercato del Milan >>>

Nonostante, dunque, il numero 80 rossonero - inizialmente fuori dal progetto tecnico milanista - abbia sorpreso e conquistato il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, negli allenamenti, si va verso la separazione. E verso una ricca plusvalenza nelle casse del club di Via Aldo Rossi.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA