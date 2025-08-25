Calciomercato Milan, Schira: “Musah si sta avvicinando all’Atalanta”

"Yunus Musah si sta avvicinando all'Atalanta dal Milan - ha commentato Schira -. Offerto al centrocampista un contratto fino al 2029 con opzione fino al 2030".
Piace ad Allegri, ma dovrebbe andare via ora—
LEGGI ANCHE: E se Allegri avesse fatto apposta? I dubbi e il mercato del Milan >>>
Nonostante, dunque, il numero 80 rossonero - inizialmente fuori dal progetto tecnico milanista - abbia sorpreso e conquistato il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, negli allenamenti, si va verso la separazione. E verso una ricca plusvalenza nelle casse del club di Via Aldo Rossi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA