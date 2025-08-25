Calciomercato Milan, Schira: “Musah si sta avvicinando all’Atalanta”

È pienamente in corso la trattativa di calciomercato per il trasferimento di Yunus Musah dal Milan all' Atalanta in questa sessione estiva. Le posizioni dei due club sono note: il Milan valuta il giocatore circa 30 milioni di euro, comprensivi di bonus . L'Atalanta, invece, vorrebbe pagarlo - sempre bonus inclusi - circa 25 .

Calciomercato Milan, le ultime news su Musah all'Atalanta

Ci sarà bisogno di trattare, ma il centrocampista statunitense, classe 2002, ha già dato il suo avallo al passaggio alla corte di Ivan Jurić, dove avrebbe sicuramente più spazio sul terreno di gioco. Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul possibile trasferimento di Musah dai rossoneri ai nerazzurri in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X'.