E se Allegri avesse fatto apposta? I dubbi e il mercato del Milan

La speranza: Allegri come Conte — E poi..se questo non fosse il vero Milan? E se Allegri avesse fatto apposta a mettere in croce le debolezze di questa squadra? Per lanciare un segnale. Antonio Conte lo fa un anno sì e l'altro pure. La squadra ha delle pecche? Le evidenzio. Poi vado a batter cassa dalla società: 'così non va, servono acquisti'. E' una scena vista e rivista. E se anche Allegri avesse utilizzato questa tattica?

Ci attacchiamo a tutto, ok. Però il Milan dell'altra sera era veramente un esperimento mal riuscito. Samuele Ricci, onnipresente in tutte le uscite di precampionato, non ha neanche messo piede in campo. Fuori dai titolari, fuori dalla rotazioni. Possibile? Contro una neopromossa a San Siro era logico aspettarsi spazi chiusi e più qualità in campo. Invece a scortare Modric (per altro schierato davanti alla difesa, lontanissimo dalla porta) c'erano Fofana e Loftus-Cheek, due buttafuori. Non è certo così che puoi far gioco o avere palleggio per aprire le difese avversarie. Lo abbiamo pensato tutti. E Allegri lo sa, non è nato ieri. Ci rifiutiamo di credere che non l'abbia pensato pure lui..

Milan, ecco cosa serve dal mercato — A questa squadra manca qualità e cifra tecnica. Dietro non c'è nessuno che sappia far partire l'azione. In mezzo c'è tanta corsa e poche geometrie. Davanti mancava la qualità di Leao. E Pulisic era spento. No, non può essere questo il vero Milan. C'è bisogno di qualcosa di più, c'è bisogno di giocatori forti, ma forti per davvero. Uno per reparto: un centrale TOP, una mezzala completa e una punta decisiva. Tre pezzi da novanta per trasformare il Milan. Il mercato è ancora aperto. E le scuse, ormai, sono terminate. Se il campo ha la priorità, per davvero, vorremmo vederlo adesso..