Calciomercato Milan, ghiotta occasione da cogliere in Premier League

Partito il countdown, manca solo una settimana alla chiusura del calciomercato estivo e il Milan deve ancora completare il restyling della propria rosa. "Non è necessaria una rivoluzione", avevano detto l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri. Così, però, effettivamente è stato: il Diavolo ha cambiato molto, in ogni reparto. Per esempio, con la cessione di Theo Hernández, ha mandato in archivio la 'Theão' sulla fascia sinistra. PROSSIMA SCHEDA