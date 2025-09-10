Calciomercato Milan, Tare ha già deciso il primo acquisto per gennaio

Nonostante la finestra estiva di calciomercato abbia chiuso i battenti all'inizio di questo mese e che in alcuni Paesi, anche europei, sia ancora aperta, in casa Milan è già tempo di pensare - oltre che ovviamente agli impegni del campo - anche e soprattutto a quanto potrà succedere in inverno. L'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare, infatti, hanno fatto un gran lavoro portando dieci volti nuovi a Milanello, più il ritorno dal prestito di Alexis Saelemaekers. Ma c'è la sensazione - vivida - che l'organico, per quanto competitivo, sia ancora incompleto. PROSSIMA SCHEDA
Nel calciomercato di gennaio il Milan sarà protagonista così come è stato in estate: c'è già qualcosa cerchiato sul taccuino di Igli Tare