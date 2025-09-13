Zazzaroni: 'Milan, dal mercato solo due titolari e mezzo. Se Allegri ...'

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato della Serie A facendo i suoi pronostici. Ecco il passaggio sul Milan: dubbi sul mercato e non solo
"Nella mia squadra di Fantacalcio ci sono cinque dell’Inter, tre del Napoli, due di Juve, Como, Lazio, Sassuolo, Udinese e Lecce. Una sola presenza per Milan, Toro, Cagliari, Pisa e Genoa". Il giornalista Ivan Zazzaroni ha scritto un lungo pezzo su 'Il Corriere dello Sport'. Argomento? Un pronostico su questa stagione della Serie A partendo dal gioco del Fantacalcio. Tra i tanti temi presi in considerazione c'è anche il Milan.
Zazzaroni l'analisi sul Milan
Zazzaroni parte con i rossoneri dicendo che: "Mi dicono che dalla sede del Milan partano telefonate ai giornali per ricordare che Allegri ha il secondo stipendio del campionato ed è quindi obbligato ad arrivare tra i primi due". Il giornalista continua, ma chiarisce: "Registro, ma non ci credo".