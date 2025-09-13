Zazzaroni: 'Milan, dal mercato solo due titolari e mezzo. Se Allegri ...'

"Il mercato è stato contraddittorio". Continua il giornalista con la sua analisi e spiega anche i suoi motivi: "Sono arrivati soltanto due titolari e mezzo: Modric, Rabiot e Nkunku". Zazzaroni fa il suo pronostico sulla squadra di Allegri: "Se il Milan chiudesse al secondo posto mi sorprenderei: la Juve, ad esempio, ha un organico superiore e non solo per onorare il doppio impegno".