Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Como in Australia, Zazzaroni scherza: “So di alcuni milanisti che …”

RASSEGNA STAMPA

Milan-Como in Australia, Zazzaroni scherza: “So di alcuni milanisti che …”

Milan-Como in Australia, Zazzaroni scherza: 'So di alcuni milanisti che ...'
'Milan-Como in Australia è una necessità', Zazzaroni ironizza sulle parole del presidente della Lega Serie A Simonelli.
Francesco De Benedittis

Milan-Como si giocherà in Australia? Nulla è ancora deciso visto che ieri la UEFA ha rimandato il verdetto a fine mese. Rimane la fiducia del presidente della FIGC Gabriele Gravina e del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli che negli scorsi giorni aveva dichiarato che giocare a Perth Milan-Como è una necessità, visto che San Siro proprio in quel periodo sarà oggetto della cerimonia inaugurale delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. A tal proposito arriva il commento sarcastico di Ivan Zazzoroni, direttore del Corriere dello Sport, che ha commentato così le parole di Simonelli: "So di alcuni milanisti che hanno già preso il 16 a Piazzale Axum per raggiungere Perth, 14mila chilometri o giù di lì". 

Zazzaroni: "Simonelli ha pensato di favorire i tifosi portando Milan-Como dall'altra parte del mondo ..."

—  

Ecco dunque, il commento di Zazzaroni sul Corriere dello Sport riguardo le parole di Simonelli e la decisione di giocare Milan-Como oltre oceano.

LEGGI ANCHE

"Nutro simpatia nei confronti del presidente della Lega Ezio Simonelli, soprattutto da quando mi fece entrare sul terreno dell'Olimpico per festeggiare con Cremonini, Morandi e la squadra la coppa Italia del nostro Bologna. Il premierato gli giova. Ora che è il Gran Visir dei club italiani - avendo soddisfatto un'ambizione personale, visto che non lo fa per soldi - Simonelli dimostra di possedere straordinarie doti di battutista. La più recente è mondiale, in tutti sensi: «Giocare Milan-Como in Australia è un'esigenza» ha spiegato. «Non un capriccio. Non abbiamo delle alternative vicine a Milano con la capienza di San Siro». Degna del miglior Proietti: non potendo accontentare i 70mila che sarebbero andati alla partita, ha pensato di favorirli portando l'evento dall'altra parte del mondo.

LEGGI ANCHE: Serie A, Gabbia: "Il Milan è un sogno che si realizza ogni giorno">>>

So di alcuni milanisti che hanno già preso il 16 a Piazzale Axum per raggiungere Perth, 14mila chilometri o giù di lì. Se avesse detto: andiamo in Oceania perché proviamo a esportare il nostro brand e poi ci danno 15 milioncini, ovvero quanto pagano gli arabi per un'intera stagione, non avrebbe fatto ridere nessuno. Così invece ci ha stesi. PS. Continuo ad avere molta fiducia in Ezio, che è un vero signore, gli suggerisco però di non dare troppo ascolto ai suoi autori. O di cambiarli". 

Leggi anche
Milan, Pasotto: “La rosa cortissima è una volontà comune per ripartire”
Milan, Maldini, Ibrahimovic e Modric: la lista dei 40enni

© RIPRODUZIONE RISERVATA