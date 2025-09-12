Milan-Como in Australia, Zazzaroni scherza: 'So di alcuni milanisti che ...'

"Nutro simpatia nei confronti del presidente della Lega Ezio Simonelli, soprattutto da quando mi fece entrare sul terreno dell'Olimpico per festeggiare con Cremonini, Morandi e la squadra la coppa Italia del nostro Bologna. Il premierato gli giova. Ora che è il Gran Visir dei club italiani - avendo soddisfatto un'ambizione personale, visto che non lo fa per soldi - Simonelli dimostra di possedere straordinarie doti di battutista. La più recente è mondiale, in tutti sensi: «Giocare Milan-Como in Australia è un'esigenza» ha spiegato. «Non un capriccio. Non abbiamo delle alternative vicine a Milano con la capienza di San Siro». Degna del miglior Proietti: non potendo accontentare i 70mila che sarebbero andati alla partita, ha pensato di favorirli portando l'evento dall'altra parte del mondo.