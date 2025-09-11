Pianeta Milan
Milan-Como in Australia, Simonelli: “È un’esigenza, più che un capriccio”

Simonelli, presidente Lega Serie A, al del 'Festival dello Sport' ha commentato la possibilità di giocare Milan-Como in Australia .
Francesco De Benedittis

In occasione della presentazione del 'Festival dello Sport', è intervenuto il presidente della Lega Serie A , Ezio Simonelli. Il quale, tra i tanti temi affrontati si è soffermato in particolare sulla possibilità di giocare Milan-Como in Australia. Simonelli, dalle sue parole, resta ottimista ma l'ultima parola spetta all'UEFA, che oggi darà il verdetto definitivo sulla questione Milan-Como in Australia. Poi oltre a ciò, ha commentato anche l'Italia allenata dall'ex Milan Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole.

Simonelli: "La decisione spetta all'UEFA, sono fiducioso come sempre"

Su Milan-Como a Perth, in Australia:“Oggi c’è una riunione UEFA, non so se la decisione arriverà oggi. Per noi è un’esigenza, più che un capriccio, considerando l’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi. Il calendario è intasato e non abbiamo alternative vicine Milano di stadi con la capienza di San Siro. Di fronte a questa necessità, avendo ricevuto una proposta dall’Australia, abbiamo chiesto la possibilità. Aspetto la risposta della UEFA, sono fiducioso come sempre“.

Sull' Italia di Gattuso: “Faccio i complimenti a Gattuso per queste due vittorie, ci hanno portato entusiasmo anche se con Israele abbiamo sofferto. Io avevo incontrato Gattuso e gli Azzurri mercoledì a Coverciano, avevo visto un clima positivo. Li ho visti belli motivati e i risultati si sono visti in campo“.

Ha poi concluso parlando della Serie A: “Noi come Serie A cerchiamo di avere il campionato più competitivo possibile, in questo credo che l’Italia sia sempre stata un esempio di come non ci si rilassi perché non si arriva mai con i verdetti già decisi a dieci giornate dalla fine. Poi ci auguriamo di produrre sempre nuovi campioni come fatto in passato“

