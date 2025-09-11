Milan-Como in Australia, Simonelli: “È un’esigenza, più che un capriccio”

Sull' Italia di Gattuso: “Faccio i complimenti a Gattuso per queste due vittorie, ci hanno portato entusiasmo anche se con Israele abbiamo sofferto. Io avevo incontrato Gattuso e gli Azzurri mercoledì a Coverciano, avevo visto un clima positivo. Li ho visti belli motivati e i risultati si sono visti in campo“.