Ex Milan, Galliani al ‘Premio Gentleman’: “Ecco perché ho fatto il dirigente”

Galliani: "A 10 scappai per andare a vedere la finale dei Mondiali"

"Perché ho fatto il dirigente? Perché ho capito da ragazzo, amando molto il calcio, che non avevo le qualità. Ero una 'pippa terribile'. Ho capito che non potevo giocare, ma amando il calcio ho capito: 'devo fare il dirigente'. E da bambino quando mi chiedevano cosa volessi fare da grande, io rispondevo il presidente del Monza. Mai avevo pensato che potesse arrivare Berlusconi ... "