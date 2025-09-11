Pianeta Milan
Ex Milan, Galliani al ‘Premio Gentleman’: “Ecco perché ho fatto il dirigente”

L'ex Milan Galliani, sul palco durante la cerimonia del Premio Gentleman rivela alcuni interessanti retroscena sulla sua giovinezza.
Francesco De Benedittis

Lo storico ex dirigente del Milan, Adriano Galliani, nella serata di ieri è stato premiato durante la cerimonia del festival Premio Gentleman. Seul palco, Galliani ha rivelato alcuni interessanti retroscena sulla sua giovinezza. Su tutti una 'marachella' fatta da ragazzo e sulle sue doti calcistiche. Ecco i suoi retroscena.

Galliani: "A 10 scappai per andare a vedere la finale dei Mondiali"

"Perché ho fatto il dirigente? Perché ho capito da ragazzo, amando molto il calcio, che non avevo le qualità. Ero una 'pippa terribile'. Ho capito che non potevo giocare, ma amando il calcio ho capito: 'devo fare il dirigente'. E da bambino quando mi chiedevano cosa volessi fare da grande, io rispondevo il presidente del Monza. Mai avevo pensato che potesse arrivare Berlusconi ... "

Poi rivela un simpatico aneddoto: "A 10 anni lessi che mettevano fuori una televisione al Secolo XIX, dove si poteva vedere la finale del Mondiale, Germania-Ungheria. Allora scappo, salgo sul pullman e vado a vedere la partita mentre tutti mi cercavano perché pensavano fossi annegato".

