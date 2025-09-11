Milan-Bologna: Rabiot ed Estupinan in gruppo. Forfait per Leao

Il match di domenica alle 20:45 tra Milan e Bologna si avvicina. Tante assenze per Allegri, recuperano Estupinan e Rabiot? Le loro condizioni

Milan-Bologna , il match valido per la terza giornata di Serie A 2025/26, si giocherà domenica sera alle 20:45. Una partita storicamente molto difficile per i rossoneri, che arrivano all'incontro con numerose assenze nel reparto offensivo. A centrocampo e in difesa, però, Massimiliano Allegri può sorridere poiché oggi torneranno in gruppo il terzino Pervis Estupinan e il nuovo arrivato Adrien Rabiot .

Milan-Bologna: oggi in gruppo Estupinan, domenica sarà titolare ?

Il terzino sudamericano aveva saltato l'amichevole contro l'Argentina per precauzione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, per lui il problema è superato ed è pronto a partire titolare contro il Bologna. Invece, il centrocampista francese, sbarcato oggi a Milano, si allenerà per la prima volta con la squadra e non è da escludere una suo titolaritàa sorpresa contro i rossoblù.