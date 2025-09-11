Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan-Bologna: Rabiot ed Estupinan in gruppo. Forfait per Leao

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Bologna: Rabiot ed Estupinan in gruppo. Forfait per Leao

Milan-Bologna: Rabiot ed Estupinan in gruppo. Forfait per Leao
Il match di domenica alle 20:45 tra Milan e Bologna si avvicina. Tante assenze per Allegri, recuperano Estupinan e Rabiot? Le loro condizioni
Francesco De Benedittis

Milan-Bologna,  il match valido per la terza giornata di Serie A 2025/26, si giocherà domenica sera alle 20:45. Una partita storicamente molto difficile per i rossoneri, che arrivano all'incontro con numerose assenze nel reparto offensivo. A centrocampo e in difesa, però, Massimiliano Allegri può sorridere poiché oggi torneranno in gruppo il terzino Pervis Estupinan e il nuovo arrivato Adrien Rabiot.

Milan-Bologna: oggi in gruppo Estupinan, domenica sarà titolare ?

—  

Il terzino sudamericano aveva saltato l'amichevole contro l'Argentina per precauzione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, per lui il problema è superato ed è pronto a partire titolare contro il Bologna. Invece, il centrocampista francese, sbarcato oggi a Milano, si allenerà per la prima volta con la squadra e non è da escludere una suo titolaritàa sorpresa contro i rossoblù.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, non solo Gimenez: Allegri prepara la mossa a sorpresa>>>

Filtra pessimismo invece sulle condizioni di Rafael Leao, che dunque salterà quasi sicuramente la partita in programma domenica sera. La sensazione è che non si voglia forzare il rientro del talento portoghese alle prese con una lesione al polpaccio.

Leggi anche
Milan, ecco la mossa di Cardinale? Le parole di Rabiot. In attacco occhio a …
Ex Milan, Galliani e Marotta svelano un aneddoto inedito sul loro passato

© RIPRODUZIONE RISERVATA