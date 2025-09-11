Ex Milan, Galliani e Marotta svelano un aneddoto inedito sul loro passato

Sul palco per la cerimonia del Premio Gentleman, i due dirigenti Marotta e Galliani svelano alcuni retroscena sul loro passato da 'rivali'
Giuseppe Marotta e Adriano Galliani, i due dirigenti, senza dubbio, più importanti nella storia del calcio italiano, la scorsa sera erano insieme sul palco per la cerimonia del Premio Gentleman 2025. I due una volta saliti sul palco hanno rivelato alcuni retroscena sul loro passato: dal dualismo all'amicizia, finendo per elogiare Milan e Inter per l'enorme rispetto tra le due tifoserie. Ecco i retroscena di Galliani e Marotta.
Ex Milan, Galliani: "Io e Marotta siamo sempre stati amici"
—
Marotta:"L'approccio tra me e Adriano è stato un dualismo forte. Lui era dirigente del Monza ed io del Varese. Vincemmo 1-0 al 90' su calcio di rigore ( il Varese ndr) a Monza. Mi ricordo che lui ( Galliani ndr) si 'incazzò' tantissimo (ridono ndr)".