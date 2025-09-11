Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ex Milan, Galliani e Marotta svelano un aneddoto inedito sul loro passato

ULTIME MILAN NEWS

Ex Milan, Galliani e Marotta svelano un aneddoto inedito sul loro passato

Ex Milan, Galliani e Marotta svelano un aneddoto inedito sul loro passato
Sul palco per la cerimonia del Premio Gentleman, i due dirigenti Marotta e Galliani svelano alcuni retroscena sul loro passato da 'rivali'
Francesco De Benedittis

Giuseppe Marotta e Adriano Galliani, i due dirigenti, senza dubbio, più importanti nella storia del calcio italiano, la scorsa sera erano insieme sul palco per la cerimonia del Premio Gentleman 2025. I due una volta saliti sul palco hanno rivelato alcuni retroscena sul loro passato: dal dualismo all'amicizia, finendo per elogiare Milan e Inter per l'enorme rispetto tra le due tifoserie. Ecco i retroscena di Galliani e Marotta.

Ex Milan, Galliani: "Io e Marotta siamo sempre stati amici"

—  

Marotta:"L'approccio tra me e Adriano è stato un dualismo forte. Lui era dirigente del Monza ed io del Varese. Vincemmo 1-0 al 90' su calcio di rigore ( il Varese ndr) a Monza. Mi ricordo che lui ( Galliani ndr) si 'incazzò' tantissimo (ridono ndr)".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, non solo Gimenez: Allegri prepara la mossa a sorpresa>>>

Galliani: "Indipendentemente dalle squadre siamo sempre rimasti amici. Beppe è straordinario. Noi ci vedevamo spessissimo a cena, siamo due amici!" Poi prosegue: "Dobbiamo fare i complimenti alla città di Milano, perché il fair play che c'è tra Milan e Inter è straordinario".

Leggi anche
Milan, Rabiot saluta il Marsiglia: ecco il lungo messaggio
Ex Milan, Kessie poteva tornare in Serie A? Ecco un retroscena

© RIPRODUZIONE RISERVATA