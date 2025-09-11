Ex Milan, Kessie poteva tornare in Serie A? Ecco un retroscena

L'ex Milan Kessie voleva tornare in Italia, a svelare il retroscena è il DS della Fiorentina Pradè. Ecco le sue parole
Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, durante una conferenza stampa ha commentato il mercato estivo del club viola, ed ha rivelato anche un interessante retroscena su Frank Kessie. Infatti, l'ex centrocampista del Milan, ora in Arabia Saudita, durante questa sessione di calciomercato è stato più volte accostato a diverse squadre italiane. Su tutte la Juventus e la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Pradè, la volontà di tornare in palcoscenici più importanti partiva proprio dallo stesso giocatore. Nonostante ciò non è stato possibile trovare una quadra per riportare in Italia l'ex Milan.
Milan, Kessie poteva tornare in Italia?
Come riportato da tuttomercatoweb.com, ecco le parole di Pradè sulla possibile trattativa con Kessie: "C'è stata una chiacchierata, lui aveva interesse a tornare in Europa ma non ci sarebbero mai state le condizioni".