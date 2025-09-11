Pianeta Milan
Ex Milan, Kessie poteva tornare in Serie A? Ecco un retroscena

L'ex Milan Kessie voleva tornare in Italia, a svelare il retroscena è il DS della Fiorentina Pradè. Ecco le sue parole
Francesco De Benedittis

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, durante una conferenza stampa ha commentato il mercato estivo del club viola, ed ha rivelato anche un interessante retroscena su Frank Kessie. Infatti, l'ex centrocampista del Milan, ora in Arabia Saudita, durante questa sessione di calciomercato è stato più volte accostato a diverse squadre italiane. Su tutte la Juventus e la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Pradè, la volontà di tornare in palcoscenici più importanti partiva proprio dallo stesso giocatore. Nonostante ciò non è stato possibile trovare una quadra per riportare in Italia l'ex Milan.

Milan, Kessie poteva tornare in Italia?

Come riportato da tuttomercatoweb.com, ecco le parole di Pradè sulla possibile trattativa con Kessie: "C'è stata una chiacchierata, lui aveva interesse a tornare in Europa ma non ci sarebbero mai state le condizioni".

Dunque, nonostante la volontà del giocatore di tornare in Europa, alla fine non sen è fatto nulla. Attualmente Kessie gioca ancora in Arabia Saudita, nell'Al-Ahli con il quale ha un contratto fino al 2026 a 6,5 milioni a stagione. Le vie del mercato sono infinite e chissà se il nome di Kessie potrebbe tornare in voga per le squadre di Serie A nei prossimi mesi.

 

