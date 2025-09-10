Pianeta Milan
Milan, il saluto di Adli: 'Grazie mille per l'amore mi avete dato'
Adli è un nuovo giocatore dell'Al Shabab. Ecco il saluto del centrocampista a tutti i tifosi rossoneri. Le sue parole.
Francesco De Benedittis

Yacine Adli è un nuovo giocatore dell'Al Shabab, lascia il Milan dopo appena tre stagioni, nelle quali non è riuscito ad entrare nelle gerarchie del centrocampo. In  queste ore non ha perso l'occasione di salutare i tifosi milanisti. Lo ha fatto con un lungo messaggio nelle sue stories Instagram, nelle quali ringraziava tutti i tifosi e si è dichiarato ancora una volta milanista. Ha poi fatto un vero e proprio appello per tutti i tifosi ... Ecco il saluto di Adli sui social e le sue parole.

Adli: "Sono stato e sarò sempre un milansta. State dietro ad Allegri e alla squadra"

—  

"Niente da aggiungere a questo messaggio ( in riferimento ad un vecchio post su Instagram ndr). Grazie mille per l'amore che voi tifosi milanisti mi avete sempre dato.

State dietro ad Allegri e alla squadra perché meritano il vostro sostegno. Sono stato e sarò sempre un milansta , ho sempre dato tutto per quella maglia e questo nessuno me lo toglierà".

