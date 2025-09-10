Milan, il saluto di Adli: 'Grazie mille per l'amore mi avete dato'

Yacine Adli è un nuovo giocatore dell'Al Shabab, lascia il Milan dopo appena tre stagioni, nelle quali non è riuscito ad entrare nelle gerarchie del centrocampo. In queste ore non ha perso l'occasione di salutare i tifosi milanisti. Lo ha fatto con un lungo messaggio nelle sue stories Instagram, nelle quali ringraziava tutti i tifosi e si è dichiarato ancora una volta milanista. Ha poi fatto un vero e proprio appello per tutti i tifosi ... Ecco il saluto di Adli sui social e le sue parole.