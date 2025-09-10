Pianeta Milan
Milan, Premio Gentleman: a Ricci il riconoscimento ‘Gianluca Vialli’

Milan, Premio Gentleman: a Ricci il riconoscimento 'Gianluca Vialli'
Al centrocampista rossonero Ricci è stato assegnato il premio 'Gianluca Vialli'. Ecco le parole di Ricci durante la premiazione.
Francesco De Benedittis

Il centrocampista rossonero Samuele Ricci, questa sera durante la cerimonia del Premio Gentlemen è stato premiato con il premio 'Gianluca Vialli'. Un prestigioso riconoscimento assegnato dalla famiglia del compianto Vialli, che premia i valori dello sport. Ecco dunque le parole del centrocampista rossonero durante la premiazione sul palco.

Premio Vialli, Ricci: "È un onore. Ho conosciuto Vialli e mi ha stupito molto ..."

Le parole di Ricci alla premiazione: "Ringrazio la famiglia Vialli per aver deciso di attribuirmi questo premio. Per me è un onore, anche solo in parte, essere associato ai valori che anno rappresentato Luca. Personalmente ho avuto anche il piacere di conoscerlo in Nazionale.

Mi ha stupito molto il fatto, che nonostante tutte le difficoltà era sempre presente, e aveva il sorriso e delle belle parole per tutti. Penso faccia capire anche l'uomo che è stato e il segno indelebile che ha lasciato nel calcio e nella vita".

