Milan, Premio Gentleman: a Ricci il riconoscimento ‘Gianluca Vialli’

Al centrocampista rossonero Ricci è stato assegnato il premio 'Gianluca Vialli'. Ecco le parole di Ricci durante la premiazione.
Il centrocampista rossonero Samuele Ricci, questa sera durante la cerimonia del Premio Gentlemen è stato premiato con il premio 'Gianluca Vialli'. Un prestigioso riconoscimento assegnato dalla famiglia del compianto Vialli, che premia i valori dello sport. Ecco dunque le parole del centrocampista rossonero durante la premiazione sul palco.
Premio Vialli, Ricci: "È un onore. Ho conosciuto Vialli e mi ha stupito molto ..."
Le parole di Ricci alla premiazione: "Ringrazio la famiglia Vialli per aver deciso di attribuirmi questo premio. Per me è un onore, anche solo in parte, essere associato ai valori che anno rappresentato Luca. Personalmente ho avuto anche il piacere di conoscerlo in Nazionale.