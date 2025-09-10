Milan, Leao sull’infortunio: “Ho una lesione non possiamo prenderci rischi”

Direttamente dalla cerimonia dove verrà assegnato il Premio Gentleman, Rafael Leao ha aggiornato riguardo le sue condizioni. Infatti, l'attaccante portoghese è ai box per un infortunio al polpaccio rimediato contro il Bari in Coppa Italia. Ha espresso parole positive su Massimiliano Allegri. Ecco le dichiarazioni del talento portoghese.

Milan, Leao: "Centravanti? È una posizione che conosco bene, su Allegri ..."

“Quando gioco? Stiamo lavorando per tornare il prima possibile, ma ho una lesione per cui non possiamo prendere rischi. Perciò andiamo piano piano. Io centravanti? È posizione che conosco bene, il mister Allegri ha grande esperienza e sa come sfruttare mie qualità”