Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Leao sull’infortunio: “Ho una lesione non possiamo prenderci rischi”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Leao sull’infortunio: “Ho una lesione non possiamo prenderci rischi”

Milan, Leao sull'infortunio: 'Ho una lesione non possiamo prenderci rischi'
Dalla cerimonia per il premio Gentleman, Leao aggiorna sulle sue condizioni in ottica Milan-Bologna. Ecco le sua parole
Francesco De Benedittis

Direttamente dalla cerimonia dove verrà assegnato il Premio Gentleman, Rafael Leao ha aggiornato riguardo le sue condizioni. Infatti, l'attaccante portoghese è ai box per un infortunio al polpaccio rimediato contro il Bari in Coppa Italia. Ha espresso parole positive su Massimiliano Allegri. Ecco le dichiarazioni del talento portoghese.

Milan, Leao: "Centravanti? È una posizione che conosco bene, su Allegri ..."

—  

“Quando gioco? Stiamo lavorando per tornare il prima possibile, ma ho una lesione per cui non possiamo prendere rischi. Perciò andiamo piano piano. Io centravanti? È posizione che conosco bene, il mister Allegri ha grande esperienza e sa come sfruttare mie qualità”

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, quale formazione per Allegri? Ecco le possibili scelte >>>

Dunque non sensazioni positive in ottica Milan-Bologna, dove molto probabilmente - come già anticipato- Allegri dovrà fare a meno dell'attaccante portoghese. In dubbio anche la sue presenza per la partita contro l'Udinese? Probabilmente si, visto che si tratta di una lesione i tempi di recupero si allungano notevolmente.

Leggi anche
Milan, Curva Sud contro il caro prezzi del settore ospiti
Milan, cessione di Cardinale? Che bomba su Maldini! L’erede di Maignan …

© RIPRODUZIONE RISERVATA