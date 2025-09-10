Milan, Curva Sud contro il caro prezzi del settore ospiti

Il messaggio della Curva Sud (in cui attacca la Serie A): "Qualcuno dovrebbe spiegarci perché per lo stesso seggiolino l’Udinese chiede più del doppio rispetto ad altre tifoserie, speculando su chi va in trasferta e spende gli stessi soldi per seguire la sua squadra, ovviamente nel silenzio generale di tutti! Settore ospiti e Curva Sud 30€. Basta speculazioni! Serie A, colpa della pirateria?"
Inoltre, c’è stato un aumento rispetto alla passata stagione. Durante il campionato 2024/25 il settore ospiti del Bluenergy Stadium veniva a costare 40€ (più prevendita): un incremento di 15 € sul costo fisso.
