Milan, Curva Sud contro il caro prezzi del settore ospiti

La Curva Sud, cuore del tifo rossonero, continua a protestare per il caro prezzi dei biglietti dei settori ospiti per le trasferte del Milan
È un periodo complicato per il tifo organizzato rossonero. Se a San Siro, la Curva Sud non si sta più facendo sentire e non sta sostenendo al squadra come al solito in segno di protesta contro la società Milan e le autorità politiche e giudiziarie, anche in trasferta le cose non vanno meglio.

Continua, infatti, la battaglia del tifo organizzato rossonero per quanto riguarda il caro prezzi del settore ospiti quando il Milan gioca in trasferta. Sull’account Instagram della Curva Sud si vede come lo spicchio dello stadio destinato agli ospiti per Udinese-Verona costi 30€, mentre per Udinese-Milan il biglietto schizza fino a 55€.

Il messaggio della Curva Sud (in cui attacca la Serie A): "Qualcuno dovrebbe spiegarci perché per lo stesso seggiolino l’Udinese chiede più del doppio rispetto ad altre tifoserie, speculando su chi va in trasferta e spende gli stessi soldi per seguire la sua squadra, ovviamente nel silenzio generale di tutti! Settore ospiti e Curva Sud 30€. Basta speculazioni! Serie A, colpa della pirateria?"

Inoltre, c’è stato un aumento rispetto alla passata stagione. Durante il campionato 2024/25 il settore ospiti del Bluenergy Stadium veniva a costare 40€ (più prevendita): un incremento di 15 € sul costo fisso.

