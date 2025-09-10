PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, cessione di Cardinale? Che bomba su Maldini! L’erede di Maignan …

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan: oggi, 10 settembre 2025, ancora qualche notizia sul mercato rossonero, ma non solo
Emiliano Guadagnoli
Milan, torna Maldini? Cassano all'attacco. E per il dopo Maignan ...

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Novità per quanto le voci su un possibile ritorno di Maldini. Le condizioni di Leao. Occhio al possibile colpo per la porta rossonera. Cassano attacca di nuovo Allegri e non solo. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

