Milan, Gabbia al Premio Gentleman: “Il gol nel derby è un ricordo speciale”

Gabbia premiato per il gol più bello del Milan nella passata stagione. Ecco il suo discorso sul palco durante la cerimonia.
Francesco De Benedittis

Il difensore rossonero Matteo Gabbia, questa sera durante la cerimonia del Premio Gentlemen è stato premiato per il miglior gol del Milan nella passata stagione.

Il gol che gli è valso il premio è stato, ovviamente, l'inaspettato ed importantissimo gol nel finale nel derby d'andata. Un gol davvero inaspettato che permise al Milan di vincere per 2-1 nonostante alla viglia si parlasse già di esonero per Fonseca.

Gabbia premiato per il miglior gol del Milan nella stagione 2024/25: le sue parole

Dunque, ecco le parole di Gabbia: "Cosa si prova a segnare un gol al 89esimo minuto nel Derby di Milano? Sicuramente è stata una serata speciale, è un ricordo speciale che mi porto dentro. È stata una serata speciale, una partita molto bella per noi.

È un ricordo ancora più importante per l'avversario con cui è arrivato. L'Inter, è una squadra di grandi giocatori. Sono molto felice di quello che è successo. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra. Speriamo di toglierci delle belle soddisfazioni quest'anno."

