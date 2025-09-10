Milan, Gabbia al Premio Gentleman: “Il gol nel derby è un ricordo speciale”

Dunque, ecco le parole di Gabbia: "Cosa si prova a segnare un gol al 89esimo minuto nel Derby di Milano? Sicuramente è stata una serata speciale, è un ricordo speciale che mi porto dentro. È stata una serata speciale, una partita molto bella per noi.

È un ricordo ancora più importante per l'avversario con cui è arrivato. L'Inter, è una squadra di grandi giocatori. Sono molto felice di quello che è successo. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra. Speriamo di toglierci delle belle soddisfazioni quest'anno."