Milan, Gabbia su Nkunku: “Sono contento e stupito dal suo atteggiamento”

Alla cerimonia del Premio Gentleman, il difensore del Milan, Gabbia, ha commentato l'arrivo di Nkunku. Ecco le sue prime sensazioni
Durante l'evento Premio Gentleman 2024/2025, il difensore del Milan Matteo Gabbia - premiato per miglior gol della passata stagione - ha commentato l'arrivo in squadra di Nkunku. Sul nuovo arrivato, Gabbia si è detto sorpreso. Il difensore italiano ha poi commentato anche le sfide contro l'Inter. Ecco dunque le parole di Gabbia durante l'evento tenutosi ieri sera a Milano, al quale erano presenti molti volti noti del calcio italiano.
Milan, parla Gabbia
Su Nkunku: "Onestamente sul suo ruolo non sono io che decido, è stata brava la società a prendere un giocatore così, ce lo godremo in campo con le sue giocate, ma sono davvero contento e colpito dal suo atteggiamento fin qui".