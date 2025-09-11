Pianeta Milan
Milan, Gabbia su Nkunku: “Sono contento e stupito dal suo atteggiamento”

Alla cerimonia del Premio Gentleman, il difensore del Milan, Gabbia, ha commentato l'arrivo di Nkunku. Ecco le sue prime sensazioni
Durante l'evento Premio Gentleman 2024/2025, il difensore del Milan Matteo Gabbia - premiato per miglior gol della passata stagione - ha commentato l'arrivo in squadra di Nkunku. Sul nuovo arrivato, Gabbia si è detto sorpreso. Il difensore italiano ha poi commentato anche le sfide contro l'Inter. Ecco dunque le parole di Gabbia durante l'evento tenutosi ieri sera a Milano, al quale erano presenti molti volti noti del calcio italiano.

Su Nkunku: "Onestamente sul suo ruolo non sono io che decido, è stata brava la società a prendere un giocatore così, ce lo godremo in campo con le sue giocate, ma sono davvero contento e colpito dal suo atteggiamento fin qui".

Su l'Inter: "Contro di loro è sempre difficile giocare, hanno fatto due finali di Champions in due anni quindi i risultati parlano per loro. L'anno scorso siamo stati più bravi noi, ma tutte le partite valgono lo stesso tre punti per noi".

