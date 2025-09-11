Milan, Gabbia su Nkunku: “Sono contento e stupito dal suo atteggiamento”

Durante l'evento Premio Gentleman 2024/2025, il difensore del Milan Matteo Gabbia - premiato per miglior gol della passata stagione - ha commentato l'arrivo in squadra di Nkunku. Sul nuovo arrivato, Gabbia si è detto sorpreso. Il difensore italiano ha poi commentato anche le sfide contro l'Inter. Ecco dunque le parole di Gabbia durante l'evento tenutosi ieri sera a Milano, al quale erano presenti molti volti noti del calcio italiano.