PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, attaccante: si tenta il colpo? E’ sfida all’Inter per l’occasione

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, attaccante: si tenta il colpo? E’ sfida all’Inter per l’occasione

Calciomercato Milan, è da poco terminato il mercato estivo, ma i rossoneri potrebbero essere a lavoro già per gennaio. Ecco il possibile colpo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, è subito derby? Che occasione dalla Premier

Siamo arrivati alla fine della sessione estiva del mercato 2025-26. Il Milan è stato senza dubbio uno dei protagonisti viste le tantissime operazioni fatte in entrata e in uscita. C'è stata una vera e propria rivoluzione: al termine di questo lunedì, infatti, la rosa rossonera sarà così formata.

Portieri: Terracciano, Maignan, Torriani (3 in totale).

Terzini: Estupinan, Athekame, Bartesaghi (3).

Difensori centrali: De Winter, Tomori, Pavlovic, Gabbia, Odogu (5).

Centrocampisti: Ricci, Loftus-Cheek, Modric, Jashari, Rabiot, Fofana (6).

Esterni/Ali: Leao, Pulisic, Saelemaekers (3).

Attaccanti: Gimenez, Nkunku (2).

Basta fare un rapido calcolo, la rosa per Allegri sarà cortissima composta da 22 giocatori, di cui solo 19 di movimento. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA