Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Bologna, non solo Gimenez: Allegri prepara la mossa a sorpresa

MILAN-BOLOGNA

Milan-Bologna, non solo Gimenez: Allegri prepara la mossa a sorpresa

Milan-Bologna, non solo Gimenez: Allegri prepara la mossa a sorpresa
Milan-Bologna, senza Leao spazio a Gimenez? Secondo 'La Gazzetta dello Sport' c'è un'altra soluzione. Ecco quale potrebbe essere
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Leao non dovrebbe farcela per la sfida tra Milan e Bologna: come riporta 'La Gazzetta dello Sport', il titolare dovrebbe quindi essere Santiago Gimenez. L'attaccante tornerà a Milano oggi e nel pomeriggio sarà con i compagni, anche se dovrebbe svolgere una seduta defaticante insieme a Pulisic. Avrebbe fatto comunque sapere di star bene. Il messicano, si legge, parte come non titolare nelle gerarchie di Allegri: i buoni segnali dati a Lecce, comunque, spingerebbero l'allenatore del Milan a darli fiducia.

Milan-Bologna, Gimenez sicuro?

—  

Ci sarebbe comunque un'altra possibilità: secondo la rosea, infatti, Gimenez potrebbe non essere tornare al top o Allegri potrebbe avere in mente un altro piano. La mossa potrebbe essere quella di schierare come centravanti Loftus-Cheek. Il suo posto da titolare è a centrocampo, ma se ci fosse la necessità, l’ex Chelsea sarebbe pronto a giocare come punta, supportato da Pulisic alle spalle.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Capello: "Al Milan manca più di un elemento". Ecco i suoi dubbi>>>

Nkunku, si legge, avrebbe lavorato bene a Milanello, ma avrebbe al massimo un tempo nelle gambe. Possibile, comunque, che possa debutterà nel secondo tempo di Milan-Bologna.

Leggi anche
Milan-Bologna, quale formazione per Allegri? Ecco le possibili scelte
Italia-Estonia, probabili formazioni: Gattuso cambia subito modulo

© RIPRODUZIONE RISERVATA