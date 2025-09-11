Milan-Bologna, non solo Gimenez: Allegri prepara la mossa a sorpresa

Leao non dovrebbe farcela per la sfida tra Milan e Bologna: come riporta 'La Gazzetta dello Sport', il titolare dovrebbe quindi essere Santiago Gimenez. L'attaccante tornerà a Milano oggi e nel pomeriggio sarà con i compagni, anche se dovrebbe svolgere una seduta defaticante insieme a Pulisic. Avrebbe fatto comunque sapere di star bene. Il messicano, si legge, parte come non titolare nelle gerarchie di Allegri: i buoni segnali dati a Lecce, comunque, spingerebbero l'allenatore del Milan a darli fiducia.