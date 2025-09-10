Pianeta Milan
Milan: nonostante tutto, Gimenez ha scelto di rimanere. E ora?

Chiunque abbia seguito le vicende dell'estate milanista, difficilmente si sarebbe immaginato di vedere Santiago Gimenez titolare nelle prime due giornate di Serie A. Così è andata, nonostante tutta la sfiducia (dimostrata anche pubblicamente dal direttore sportivo Igli Tare) e tutte le voci di mercato che circolavano sul suo conto. Il messicano è sempre partito dal primo minuto anche a causa dell'infortunio di Leao, è vero. Tuttavia, le sue prestazioni (soprattutto quella contro il Lecce) e la sua volontà di rimanere non possono non essere prese in considerazione. In ogni caso, una domanda sorge spontanea: Gimenez sarà una risorsa per il Milan di Massimiliano Allegri?

Gimenez nel Milan di Allegri

Una cosa è certa: Gimenez proverà a dare tutto per giocarsi le sue carte al Milan. Lo ha dimostrato a parole lungo tutto il corso dell'estate. Il suo affetto per i colori rossoneri - presente sin da bambino - lo ha convinto a rimanere, a non darsi per vinto dopo solo sei mesi a Milano.

E Allegri lo sfrutterà? Di sicuro al tecnico livornese le caratteristiche del centravanti ex Feyenoord non fanno impazzire. Eppure, un'altra cosa è certa: è l'unico vero 'numero 9' in rosa (anche se porta il numero 7 sulla schiena). Questo potrebbe garantirgli spazio soprattutto nei finali di partita oppure in quelle gare dove c'è bisogno di essere cattivi e cinici sotto porta. Gimenez sa bene come si trova la via del gol e non vede l'ora di gonfiare la rete di tanti campi di Serie A.

