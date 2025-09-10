Milan: nonostante tutto, Gimenez ha scelto di rimanere. E ora?

Chiunque abbia seguito le vicende dell'estate milanista, difficilmente si sarebbe immaginato di vedere Santiago Gimenez titolare nelle prime due giornate di Serie A. Così è andata, nonostante tutta la sfiducia (dimostrata anche pubblicamente dal direttore sportivo Igli Tare) e tutte le voci di mercato che circolavano sul suo conto. Il messicano è sempre partito dal primo minuto anche a causa dell'infortunio di Leao, è vero. Tuttavia, le sue prestazioni (soprattutto quella contro il Lecce) e la sua volontà di rimanere non possono non essere prese in considerazione. In ogni caso, una domanda sorge spontanea: Gimenez sarà una risorsa per il Milan di Massimiliano Allegri?