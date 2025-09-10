Milan: nonostante tutto, Gimenez ha scelto di rimanere. E ora?

Santiago Gimenez, nonostanta la scarsa fiducia del club nei suoi confronti e tutte le voci di mercato, ha scelto di rimanere al Milan. Ora ...
Chiunque abbia seguito le vicende dell'estate milanista, difficilmente si sarebbe immaginato di vedere Santiago Gimenez titolare nelle prime due giornate di Serie A. Così è andata, nonostante tutta la sfiducia (dimostrata anche pubblicamente dal direttore sportivo Igli Tare) e tutte le voci di mercato che circolavano sul suo conto. Il messicano è sempre partito dal primo minuto anche a causa dell'infortunio di Leao, è vero. Tuttavia, le sue prestazioni (soprattutto quella contro il Lecce) e la sua volontà di rimanere non possono non essere prese in considerazione. In ogni caso, una domanda sorge spontanea: Gimenez sarà una risorsa per il Milan di Massimiliano Allegri?
Gimenez nel Milan di Allegri
Una cosa è certa: Gimenez proverà a dare tutto per giocarsi le sue carte al Milan. Lo ha dimostrato a parole lungo tutto il corso dell'estate. Il suo affetto per i colori rossoneri - presente sin da bambino - lo ha convinto a rimanere, a non darsi per vinto dopo solo sei mesi a Milano.