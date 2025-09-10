Pellegatti: “Il Milan cambia proprietà?”. L’indiscrezione e cosa ci risulta

"Oggi il Presidente è Al e la famiglia Steinbrenner ha interessi nel mondo immobiliare, automobilistico e dell’ippica. La famiglia è diventata un caso di studio per aver ridisegnato un modello di business sportivo differente. Questo passaggio di proprietà porterebbe a orizzonti straordinari per il futuro del Milan. Entrerebbe una famiglia, non un fondo, felice e ambizioso di avere uno dei marchi più importanti dello sport e del calcio europeo - ha detto Pellegatti -. Prospettive di lungo termine e prospettive interessanti. Non ce lo possiamo neanche immaginare cosa vorrebbe dire avere gli Steinbrenner, una delle famiglie più prestigiose d’America, come proprietari del Milan".
"La famiglia Steinbrenner - ha chiosato Pellegatti - pagherebbe il 'loan' al 'vendor' per comprare il Milan. Cioè andrebbe a pagare il debito e diventerebbe di fatto la proprietaria del Milan. Non è ancora chiara la tempistica, perché stanno lavorando. Ma è un'operazione gigantesca". In base alle informazioni in possesso della nostra redazione, al momento, l'indiscrezione di una cessione imminente del Milan da parte di Cardinale non risulta confermata. Staremo a vedere se, nelle prossime settimane, poi, qualcosa cambierà o meno.
