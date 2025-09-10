Pellegatti: “Il Milan cambia proprietà?”. L’indiscrezione e cosa ci risulta

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha spiegato, in un video su 'YouTube', come Gerry Cardinale stia cercando nuovi proprietari

Il giornalista Carlo Pellegatti, noto tifoso del Milan , ha pubblicato un video sul suo canale 'YouTube' in cui ha riportato una clamorosa indiscrezione, secondo cui Gerry Cardinale , managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, starebbe pensando di cedere il club di Via Aldo Rossi. A chi? Alla famiglia Steinbrenner , proprietaria dei New York Yankees , franchigia della Major League Baseball . La quale, tra l'altro, è una dei principali investitori del fondo di Cardinale.

Ecco cosa ha detto Pellegatti sull'indiscrezione che è filtrata in queste ore. "Gerry Cardinale sta cercando una soluzione a lungo termine, una joint venture con la proprietà dei New York Yankees, la famiglia Steinbrenner, uno dei maggiori finanziatori di RedBird. Insomma Cardinale sta lavorando perché i nuovi proprietari del Milan diventino gli Steinbrenner. Quando parliamo degli Yankees parliamo di un marchio iconico dal valore tra i 6 e 7,5 miliardi di dollari. George Steinbrenner, scomparso nel 2010, ha comprato la franchigia a 8,7 milioni di dollari nel 1973 e in breve il valore è aumentato in maniera esponenziale".