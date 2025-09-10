Pianeta Milan
Pellegatti: "Il Milan cambia proprietà?". L'indiscrezione e cosa ci risulta

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha spiegato, in un video su 'YouTube', come Gerry Cardinale stia cercando nuovi proprietari
Il giornalista Carlo Pellegatti, noto tifoso del Milan, ha pubblicato un video sul suo canale 'YouTube' in cui ha riportato una clamorosa indiscrezione, secondo cui Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, starebbe pensando di cedere il club di Via Aldo Rossi. A chi? Alla famiglia Steinbrenner, proprietaria dei New York Yankees, franchigia della Major League Baseball. La quale, tra l'altro, è una dei principali investitori del fondo di Cardinale.

Ecco cosa ha detto Pellegatti sull'indiscrezione che è filtrata in queste ore. "Gerry Cardinale sta cercando una soluzione a lungo termine, una joint venture con la proprietà dei New York Yankees, la famiglia Steinbrenner, uno dei maggiori finanziatori di RedBird. Insomma Cardinale sta lavorando perché i nuovi proprietari del Milan diventino gli Steinbrenner. Quando parliamo degli Yankees parliamo di un marchio iconico dal valore tra i 6 e 7,5 miliardi di dollari. George Steinbrenner, scomparso nel 2010, ha comprato la franchigia a 8,7 milioni di dollari nel 1973 e in breve il valore è aumentato in maniera esponenziale".

"Oggi il Presidente è Al e la famiglia Steinbrenner ha interessi nel mondo immobiliare, automobilistico e dell’ippica. La famiglia è diventata un caso di studio per aver ridisegnato un modello di business sportivo differente. Questo passaggio di proprietà porterebbe a orizzonti straordinari per il futuro del Milan. Entrerebbe una famiglia, non un fondo, felice e ambizioso di avere uno dei marchi più importanti dello sport e del calcio europeo - ha detto Pellegatti -. Prospettive di lungo termine e prospettive interessanti. Non ce lo possiamo neanche immaginare cosa vorrebbe dire avere gli Steinbrenner, una delle famiglie più prestigiose d’America, come proprietari del Milan".

"La famiglia Steinbrenner - ha chiosato Pellegatti - pagherebbe il 'loan' al 'vendor' per comprare il Milan. Cioè andrebbe a pagare il debito e diventerebbe di fatto la proprietaria del Milan. Non è ancora chiara la tempistica, perché stanno lavorando. Ma è un'operazione gigantesca". In base alle informazioni in possesso della nostra redazione, al momento, l'indiscrezione di una cessione imminente del Milan da parte di Cardinale non risulta confermata. Staremo a vedere se, nelle prossime settimane, poi, qualcosa cambierà o meno.

