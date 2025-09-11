Capello: “Al Milan manca più di un elemento”. Ecco i suoi dubbi

«Eh mi pare che sia nella stessa situazione della Nazionale. Ha un centrocampo che fa poco filtro e difensori che guardano molto la palla e poco gli avversari. Senza contare che quando si perde il pallone rientrano in pochi e pure lentamente». Questo il pensiero di Capello sul Diavolo visto in queste prime uscite stagionali. La dirigenza del Milan ha rivoluzionato la squadra con 10 acquisti e tante cessioni: «Una squadra è come un albero. Il tronco è la base portante: un difensore centrale solido, un centrocampista che scherma e dà il via alla manovra e un attaccante che segna. Mi sembra che qui manca più di un elemento ma Max è un allenatore intelligente e troverà il modo di sopperire». Capello quindi ha qualche dubbio sul mercato rossonero.