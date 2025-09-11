Pianeta Milan
Capello: 'Al Milan manca più di un elemento'. Ecco i suoi dubbi
Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato anche del Milan nella sua lunga intervista a 'Il Corriere della Sera'. Le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Fabio Capello è stato intervistato da 'Il Corriere della Sera'. Tanti i temi trattati dall'ex allenatore del Milan, tra cui proprio i rossoneri. Il quotidiano chiede se sia sorpreso del buon impatto di giocatori come Modric e De Bruyne in Serie A. Capello risponde così: «Non direi: il calcio italiano è così lento che chi ha una classe superiore, come i due fuoriclasse che ha citato, non fatica a emergere». Queste le parole dello storico tecnico rossonero che poi passa direttamente al Milan in generale.

Milan, i dubbi di Capello

«Eh mi pare che sia nella stessa situazione della Nazionale. Ha un centrocampo che fa poco filtro e difensori che guardano molto la palla e poco gli avversari. Senza contare che quando si perde il pallone rientrano in pochi e pure lentamente». Questo il pensiero di Capello sul Diavolo visto in queste prime uscite stagionali. La dirigenza del Milan ha rivoluzionato la squadra con 10 acquisti e tante cessioni: «Una squadra è come un albero. Il tronco è la base portante: un difensore centrale solido, un centrocampista che scherma e dà il via alla manovra e un attaccante che segna. Mi sembra che qui manca più di un elemento ma Max è un allenatore intelligente e troverà il modo di sopperire». Capello quindi ha qualche dubbio sul mercato rossonero.

Secondo l'ex allenatore rossonero un posto in Champions sarebbe l'obiettivo minino per il Milan visto che non gioca le coppe europee in questa stagione. E infine chiude con il pensiero sul possibile ritorno di Adriano Galliani: «Sono suo amico, sarei contento. Ma me lo auguro soprattutto per il bene del Milan».

