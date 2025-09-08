Milan, il ritorno di Loftus-Cheek: Allegri se lo gode, Tuchel gongola

L'ultima volta era datata 15 novembre 2018, amichevole Inghilterra-USA 3-0 a Londra. Ora, invece, il Commissario Tecnico dei 'Tre Leoni', il tedesco Thomas Tuchel, lo ha chiamato per le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Andorra (è rimasto in panchina per 90') e Serbia (domani, dove si prevede, invece, la sua presenza sul terreno di gioco).

Bene con Pioli, male l'anno scorso. Per Allegri è "importante" — È un Loftus-Cheek che scalpita per fare bene, visto che, a causa degli infortuni, nell'ultimo biennio rossonero ha saltato addirittura 37 partite, tra appendicite, problemi al bicipite femorale e agli adduttori. Era andato molto bene nella stagione 2023-2024 con Stefano Pioli in panchina (10 gol in 40 partite); molto male, invece, e quasi sempre ai box nell'ultima annata con Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi.

Allegri, appena arrivato in rossonero, ne ha parlato come di "un giocatore importante". Spronandolo, al pari del collega nel centrocampo del Milan, Youssouf Fofana, ad arrivare almeno a 15 gol in due in questa stagione. Loftus-Cheek è partito bene, con la 'zuccata' che ha indirizzato i tre punti di Lecce-Milan sui binari rossoneri. Allegri se lo gode e gongola anche Tuchel che, parlando del ritorno del numero 8 rossonero in Nazionale ha detto: "È pieno di pregi e a volte non credo sia consapevole di quanto è forte". Con queste premesse, c'è tutto per confezionare un'annata da dieci e lode.