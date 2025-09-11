Milan-Bologna, Gimenez: ora o mai più, un gol per riscrivere tutto

Milan-Bologna, Allegri in attacco si affida di nuovo a Gimenez. Il messicano ha l'occasione per far ricredere tutti, ce la farà?

In vista di Milan-Bologna , match valido per la terza giornata di campionato, in programma domenica alle 20:45. Massimiliano Allegri dovrà far fronte ad una vera e proprio emergenza in attacco ( ecco la possibile formazione ). Con Rafael Leao out per l'infortunio al polpaccio rimediato contro il Bari e il nuovo arrivato Christopher Nkunku ancora non al top della forma, Allegri ha poche alternative in attacco. La scelta ricadrà, dunque, sul solito Christian Pulisic e sul messicano Santiago Gimenez , nonostante arriveranno entrambi al match di domenica con soli due allenamenti sulle gambe .

Per 'El Bebote' si tratta di una occasione irripetibile: con Nkunku e Leao out, il peso dell'attacco sarà sulle sue spalle. Avrà quindi l'occasione di dimostrare il suo vero valore e di far ricredere, anche i più scettici, che sia lui la punta giusta per il Milan. Per farlo però servirà una grande prova contro il Bologna, magari con uno o più gol. Certo non sarà una partita facile, ma sicuramente la voglia di rivalsa del ragazzo lo spingerà oltre i suoi limiti.