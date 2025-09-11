Milan-Bologna, Gimenez: ora o mai più, un gol per riscrivere tutto

Milan-Bologna: Gimenez a caccia di gol per cambiare il suo futuro—
Contro Cremonese e Lecce ha fatto due partite sporche ma è riuscito lo stesso a trovare la via del gol, anche se poi annullati per fuorigioco in entrambe le occasioni. Contro il Bologna, con un pizzico di fame e fortuna in più può sicuramente segnare il suo primo gol in questa stagione e far tornare ad esultare nuovamente San Siro.
Dunque, le qualità del ragazzo non sono in dubbio ora però servirà dimostrare sul campo che i dirigenti del Milan, e non solo, si sbagliavano sul suo conto. Dopo essere rimasto in rossonero nonostante la volontà della dirigenza di darlo via per arrivare ad un attaccante con caratteristiche diverse, come Dovbyk, ha la grandissima opportunità di essere lui la punta di riferimento della squadra.
Se vorrà essere per tutta la stagione però servono dei segnali importanti a partire dalla gara contro il Bologna. E chissà, che magari una buona prestazione potrebbe anche conquistare Allegri e rimescolare le carte in tavola sull'attacco del Milan. Di storie belle ed affascinanti il calcio ne ha regalate molte, e magari questa potrebbe essere una di quelle ... Da un passo dall'addio ad essere il bomber del Milan?
