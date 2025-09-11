Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan-Bologna, Gimenez: ora o mai più, un gol per riscrivere tutto

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Bologna, Gimenez: ora o mai più, un gol per riscrivere tutto

Milan-Bologna, Gimenez: ora o mai più, un gol per riscrivere tutto
Milan-Bologna, Allegri in attacco si affida di nuovo a Gimenez. Il messicano ha l'occasione per far ricredere tutti, ce la farà?
Francesco De Benedittis

In vista di Milan-Bologna, match valido per la terza giornata di campionato, in programma domenica alle 20:45. Massimiliano Allegri dovrà far fronte ad una vera e proprio emergenza in attacco (ecco la possibile formazione). Con Rafael Leao out per l'infortunio al polpaccio rimediato contro il Bari e il nuovo arrivato Christopher Nkunku ancora non al top della forma, Allegri ha poche alternative in attacco. La scelta ricadrà, dunque, sul solito Christian Pulisic e sul messicano Santiago Gimenez, nonostante arriveranno entrambi al match di domenica con soli due allenamenti sulle gambe.

Per 'El Bebote' si tratta di una occasione irripetibile: con Nkunku e Leao out, il peso dell'attacco sarà sulle sue spalle. Avrà quindi l'occasione di dimostrare il suo vero valore e di far ricredere, anche i più scettici,  che sia lui la punta giusta per il Milan. Per farlo però servirà una grande prova contro il Bologna, magari con uno o più gol. Certo non sarà una partita facile, ma sicuramente la voglia di rivalsa del ragazzo lo spingerà oltre i suoi limiti.

LEGGI ANCHE

Milan-Bologna: Gimenez a caccia di gol per cambiare il suo futuro

—  

Contro Cremonese e Lecce ha fatto due partite sporche ma è riuscito lo stesso a trovare la via del gol, anche se poi annullati per fuorigioco in entrambe le occasioni. Contro il Bologna, con un pizzico di fame e fortuna in più può sicuramente segnare il suo primo gol in questa stagione e far tornare ad esultare nuovamente San Siro.

Dunque, le qualità del ragazzo non sono in dubbio ora però servirà dimostrare sul campo che i dirigenti del Milan, e non solo, si sbagliavano sul suo conto. Dopo essere rimasto in rossonero nonostante la volontà della dirigenza di darlo via per arrivare ad un attaccante con caratteristiche diverse, come Dovbyk, ha la grandissima opportunità di essere lui la punta di riferimento della squadra.

LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, non solo Gimenez: Allegri prepara la mossa a sorpresa>>>

Se vorrà essere per tutta la stagione però servono dei segnali importanti a partire dalla gara contro il Bologna. E chissà, che magari una buona prestazione potrebbe anche conquistare Allegri e rimescolare le carte in tavola sull'attacco del Milan. Di storie belle ed affascinanti il calcio ne ha regalate molte, e magari questa potrebbe essere una di quelle ... Da un passo dall'addio ad essere il bomber del Milan?

Leggi anche
Ex Milan, Galliani al ‘Premio Gentleman’: “Ecco perché ho fatto il...
Milan-Bologna: Rabiot ed Estupinan in gruppo. Forfait per Leao

© RIPRODUZIONE RISERVATA