Milan-Como in Australia? Domani l'UEFA decide, ma attenzione a ...

Milan-Como potrebbe disputarsi in Australia, l'UEFA nella giornata di domani si riunirà a Tirana e emetterà la sua decisione definitiva. Il consiglio formato da 19 membri guidato da Ceferin dovrà decidere se far giocare la partita al di fuori dell'Europa. All'interno del consiglio, del quale fa parte anche Gravina, ci sono nette divisioni. In primis Ceferin e il commissario dello sport dell'UE Micallef sono a sfavore, mentre il presidente della FIGC è nettamente a favore di questa ipotesi.