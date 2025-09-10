Milan-Como in Australia? Domani l'UEFA decide, ma attenzione a ...

Futuro incerto per Milan-Como, domani l'UEFA si riunirà per votare. C'è il serio rischio che la partita non si giocherà in Australia.
Milan-Como potrebbe disputarsi in Australia, l'UEFA nella giornata di domani si riunirà a Tirana e emetterà la sua decisione definitiva. Il consiglio formato da 19 membri guidato da Ceferin dovrà decidere se far giocare la partita al di fuori dell'Europa. All'interno del consiglio, del quale fa parte anche Gravina, ci sono nette divisioni. In primis Ceferin e il commissario dello sport dell'UE Micallef sono a sfavore, mentre il presidente della FIGC è nettamente a favore di questa ipotesi.
Milan-Como in Australia? Futuro incerto, ecco perchè
Dunque sul futuro di Milan-Como non è ancora scritto nulla, anzi. L'unica cosa certa è la partita non si giocherà a San Siro, che sarà oggetto della cerimonia inaugurale dei Giochi di di Milano-Cortina.