"Santi Gimenez è un passo oltre tutti. Più di Maignan, è stato vicino all'addio. Più di Tomori, ha rischiato di giocare per un'avversaria del Milan. Gasperini ha visto in lui qualcosa e nelle ultime 48 ore di mercato lo scambio con Dovbyk ha riempito siti e discussioni sui social. Santi è rimasto e, come quando corre verso la porta, non si guardi indietro. I milanisti lo volevano tenere, lui simpatizza per il Milan da quando è bambino: ha un'altra occasione, che cosa volere di più?".