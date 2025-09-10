Pianeta Milan
Milan, Bianchin: “Gimenez è stato vicino all’addio, ora ha un’altra occasione”

Bianchin sulla Gazzetta analizza: Gimenez è stato vicino all'addio, ora però ha un altra chance per ripagare la fiducia dei tifosi del Milan
Francesco De Benedittis

Il noto giornalista Luca Bianchin, sulla Gazzetta dello Sport ha fatto una riflessione interessante su Santiago Gimenez. L'attaccante messicano, arrivato al Milan a gennaio, già solo dopo sei mesi quest'estate è stato molto vicino a lasciare i colori rossoneri. Come mette in evidenza Bianchin, questa decisione ha lasciato perplessi moltissimi tifosi che speravano nella permanenza del 'Bebote'.

Bianchin su Gimenez: "I milanisti lo volevano tenere, lui tifa per il Milan"

Alla fine è rimasto ed ora ha la possibilità di conquistare la fiducia di Allegri, e ripagare quella dei tifosi che lo hanno sempre sostenuto. Ecco le parole di Bianchin sul quotidiano rosa.

"Santi Gimenez è un passo oltre tutti. Più di Maignan, è stato vicino all'addio. Più di Tomori, ha rischiato di giocare per un'avversaria del Milan. Gasperini ha visto in lui qualcosa e nelle ultime 48 ore di mercato lo scambio con Dovbyk ha riempito siti e discussioni sui social. Santi è rimasto e, come quando corre verso la porta, non si guardi indietro. I milanisti lo volevano tenere, lui simpatizza per il Milan da quando è bambino: ha un'altra occasione, che cosa volere di più?".

