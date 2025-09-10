Bizzotto sulla Serie A: “Si intravede un equilibrio di fondo”

Il campionato di Serie A è iniziato da due giornate. Ora che sta finendo la pausa nazionali si avvicina sempre di più la terza, che metterà in scena alcuni big match del nostro calcio. Tra questi, bisogna citare anche Milan-Bologna, domenica 14 alle 20:45 a San Siro. Si tratterà del primo test davvero probante per gli uomini di Allegri, contro un avversario ostico. Nonostante il campionato sia appena iniziato, a molti opinionisti e giornalisti viene richiesto di esprimere il proprio parere sulla Serie A nel suo complesso. In proposito, ecco cosa ha detto Stefano Bizzotto - radiocronista Rai - su Il Tirreno.