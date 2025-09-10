Il campionato di Serie A è iniziato da due giornate. Ora che sta finendo la pausa nazionali si avvicina sempre di più la terza, che metterà in scena alcuni big match del nostro calcio. Tra questi, bisogna citare anche Milan-Bologna, domenica 14 alle 20:45 a San Siro. Si tratterà del primo test davvero probante per gli uomini di Allegri, contro un avversario ostico. Nonostante il campionato sia appena iniziato, a molti opinionisti e giornalisti viene richiesto di esprimere il proprio parere sulla Serie A nel suo complesso. In proposito, ecco cosa ha detto Stefano Bizzotto - radiocronista Rai - su Il Tirreno.
Bizzotto sulla Serie A: "Si intravede un equilibrio di fondo"
RASSEGNA STAMPA
Bizzotto sulla Serie A: “Si intravede un equilibrio di fondo”
Stefano Bizzotto, radiocronista Rai, si è espresso sull'inizio del campionato di Serie A a Il Tirreno. Ecco le sue considerazioni
Bizzotto sulla Serie A 2025/26
L'analisi di Bizzotto: "Tifo per un campionato equilibrato e le prime due giornate vanno più o meno in questa direzione: al di là del fatto che ci sono squadre a punteggio pieno e squadre che hanno perso una partita, vedi le due milanesi, si intravede un equilibrio di fondo. Davanti non sembra esserci una squadra capace di staccare tutti e fare corsa sul resto d'Italia, così come dietro non sembrano esserci già in partenza squadre fuori dalla corsa salvezza".
