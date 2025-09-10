Milan , Leao salta anche la sfida contro il Bologna? L'attaccante portoghese, alle prese con l'infortunio al polpaccio rimediato in Coppa Italia contro il Bari, potrebbe infatti non essere disponibile per la terza partita su tre in Serie A. L'esterno rossonero, che nei piani di Allegri dovrebbe giocare da punta nel 3-5-2, non ha ancora potuto testare il suo nuovo ruolo durante il campionato e forse dovrà aspettare la sfida contro l'Udinese. Un bel guaio per il Milan che si trova con un problema importante in attacco, visto che Leao non è l'unico ostacolo nel reparto di Allegri.

Milan, Leao ancora fuori

Santiago Gimenez, che ha segnato uno splendido gol durante la notte italiana, dovrebbe tornare a Milanello solo giovedì, proprio dopo le sfide con il suo Messico. Stesso discorso per Pulisic: l'altro attaccante a disposizione di Allegri dovrebbe tornare a disposizione giovedì, dopo gli impegni con gli Stati Uniti. Vista la probabile assenza di Leao, il Milan dovrebbe di nuovo puntare proprio su Gimenez e Pulisic, nonostante dovrebbero arrivare in ritardo verso la preparazione della partita contro il Bologna. Anche perché le soluzioni in mano ad Allegri scarseggiano: contro il Lecce, visto che Pulisic non stava al massimo della forma, l'allenatore del Milan ha proposto Saelemaekers come seconda punta al fianco di Gimenez, con esterno destro Musah. Neanche questa opzione è fattibile, visto che il centrocampista è stato ceduto in prestito all'Atalanta.