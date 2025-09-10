Milan-Bologna, Leao getta la spugna. Ecco quando tornerà in campo

Pianeta Milan
Verso Milan-Bologna: ci sono novità importanti sulle condizioni di Leao

Rafael Leao, attaccante del Milan, salterà anche la gara di domenica sera a San Siro contro il Bologna dopo le prime due giornate di Serie A
Domenica 14 settembre, alle ore 20:45, si disputerà - allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano - Milan-Bologna, partita valida per la 3^ giornata della Serie A 2025-2026 e, secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, dovrà fare ancora una volta a meno di Rafael Leao.

Milan, Leao ancora k.o. per l'infortunio al polpaccio

L'attaccante portoghese, classe 1999, si è fermato lo scorso 17 agosto, dopo 15' di Milan-Bari di Coppa Italia, per via di un'elongazione al polpaccio destro. L'ottimismo della prima parte della sosta Nazionali, però, ora ha lasciato spazio alla prudenza.

Ieri Leao non si è allenato in gruppo e non lo farà neanche oggi. Il nativo di Almada sente ancora fastidio. A quanto pare, il commento della 'rosea', saltare gli ultimi due impegni con la Nazionale del Portogallo è stato, sì, importante, ma non sufficiente a far sì che il numero 10 rossonero recuperasse completamente dal suo infortunio.

Speranze prossime allo zero di vederlo contro il Bologna

Cosa farà il Milan, ora? Quando c'è di mezzo un muscolo delicato come il polpaccio, il club rossonero ci va con i piedi di piombo e con tanta cautela. Lo staff medico del Diavolo valuterà le condizioni di Leao nelle prossime 48 ore, ma le speranze di vederlo in campo contro il Bologna, per il quotidiano sportivo nazionale, tendono allo zero.

La speranza, per il Milan, è di riavere il suo top player in campo il 20 settembre, in occasione della trasferta in casa dell'Udinese. Per Milan-Bologna, pertanto, l'attacco rossonero sarà verosimilmente affidato a Christian Pulisic e Santiago Giménez, con Christopher Nkunku - ancora non al top della forma - come primo e unico cambio per Allegri.

