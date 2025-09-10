Milan-Bologna, Leao getta la spugna. Ecco quando tornerà in campo

Ieri Leao non si è allenato in gruppo e non lo farà neanche oggi. Il nativo di Almada sente ancora fastidio. A quanto pare, il commento della 'rosea', saltare gli ultimi due impegni con la Nazionale del Portogallo è stato, sì, importante, ma non sufficiente a far sì che il numero 10 rossonero recuperasse completamente dal suo infortunio.
Speranze prossime allo zero di vederlo contro il Bologna—
Cosa farà il Milan, ora? Quando c'è di mezzo un muscolo delicato come il polpaccio, il club rossonero ci va con i piedi di piombo e con tanta cautela. Lo staff medico del Diavolo valuterà le condizioni di Leao nelle prossime 48 ore, ma le speranze di vederlo in campo contro il Bologna, per il quotidiano sportivo nazionale, tendono allo zero.
La speranza, per il Milan, è di riavere il suo top player in campo il 20 settembre, in occasione della trasferta in casa dell'Udinese. Per Milan-Bologna, pertanto, l'attacco rossonero sarà verosimilmente affidato a Christian Pulisic e Santiago Giménez, con Christopher Nkunku - ancora non al top della forma - come primo e unico cambio per Allegri.
