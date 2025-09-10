Milan-Bologna, Leao getta la spugna. Ecco quando tornerà in campo

Ieri Leao non si è allenato in gruppo e non lo farà neanche oggi. Il nativo di Almada sente ancora fastidio. A quanto pare, il commento della 'rosea', saltare gli ultimi due impegni con la Nazionale del Portogallo è stato, sì, importante, ma non sufficiente a far sì che il numero 10 rossonero recuperasse completamente dal suo infortunio.