Ecuador-Argentina 1-0, Estupinan assente per infortunio: ecco come sta

"Pervis ha accusato un sovraccarico muscolare che non gli ha permesso di essere al 100% e, per precauzione, non è stato convocato. Il terzino del Milan avrebbe potuto infortunarsi se avesse giocato contro l’Argentina. Per cui lo staff tecnico ha deciso che riposasse per evitare qualsiasi inconveniente". Vedremo, ora, se Estupinan potrà essere disponibile per Milan-Bologna di domenica sera a 'San Siro' in campionato. Oppure se Massimiliano Allegri e il suo staff utilizzeranno la medesima cautela.