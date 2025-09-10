Pianeta Milan
INFORTUNATI

Ecuador-Argentina 1-0, Estupinan assente per infortunio: ecco come sta

Pervis Estupinan, laterale sinistro del Milan, non ha giocato nella notte Ecuador-Argentina, sfida per le qualificazioni ai Mondiali 2026
Nella notte, allo stadio monumentale 'Banco Pichincha' di Guayaquil (Ecuador), si è disputata Ecuador-Argentina, ultima partita del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026. Entrambe le squadre erano già qualificate. L'Ecuador ha vinto 1-0, grazie al calcio di rigore di Enner Valencia nel maxi-recupero (13') del primo tempo.

Ecuador-Argentina, Estupinan out: il motivo

Alla sfida, così come vi avevamo preannunciato ieri, non ha preso parte Pervis Estupinan, laterale sinistro del Milan, in dubbio per infortunio sin dalle prime ore della giornata di ieri e poi definitivamente fuori dalla contesa prima del match contro l'Albiceleste. Ma come sta il nuovo giocatore rossonero, arrivato dal Brighton nell'ultimo calciomercato estivo? 'Diario Olé Ecuador' ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni.

"Per precauzione non è stato convocato"

"Pervis ha accusato un sovraccarico muscolare che non gli ha permesso di essere al 100% e, per precauzione, non è stato convocato. Il terzino del Milan avrebbe potuto infortunarsi se avesse giocato contro l’Argentina. Per cui lo staff tecnico ha deciso che riposasse per evitare qualsiasi inconveniente". Vedremo, ora, se Estupinan potrà essere disponibile per Milan-Bologna di domenica sera a 'San Siro' in campionato. Oppure se Massimiliano Allegri e il suo staff utilizzeranno la medesima cautela.

