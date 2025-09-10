Nazionali Milan: gol per Giménez, assist per Pulisic. Partite e risultati

È il primo gol ufficiale in questa stagione per il numero 7 del Milan. Bene anche Christian Pulisic nel successo, sempre amichevole, degli U.S.A. contro il Giappone : 2-0 il risultato finale e 66' per lo statunitense, autore al 64' dell' assist del raddoppio per Folarin Balogun .

Vittoria in rimonta per la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot contro l'Islanda, alla rete di Andri Guðjohnsen hanno risposto prima Kylian Mbappé su rigore e poi Bradley Barcola per il definitivo 2-1. Titolare e in campo per tutta la partita Mike, subentrato al 70' Adrien, per difendere il risultato in inferiorità numerica dopo il rosso a Aurélien Tchouaméni.