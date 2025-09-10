Nazionali Milan: gol per Giménez, assist per Pulisic. Partite e risultati

È il primo gol ufficiale in questa stagione per il numero 7 del Milan. Bene anche Christian Pulisic nel successo, sempre amichevole, degli U.S.A. contro il Giappone: 2-0 il risultato finale e 66' per lo statunitense, autore al 64' dell'assist del raddoppio per Folarin Balogun.
Vittoria in rimonta per la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot contro l'Islanda, alla rete di Andri Guðjohnsen hanno risposto prima Kylian Mbappé su rigore e poi Bradley Barcola per il definitivo 2-1. Titolare e in campo per tutta la partita Mike, subentrato al 70' Adrien, per difendere il risultato in inferiorità numerica dopo il rosso a Aurélien Tchouaméni.
Serata difficile per la Serbia di Strahinja Pavlović, sconfitta 0-5 a Belgrado dall'Inghilterra. Strahinja titolare, mentre non è sceso in campo per gli inglesi Ruben Loftus-Cheek. Non schierato nemmeno Davide Bartesaghi con l'Italia Under 21, serata di riposo per Pervis Estupiñan nella vittoria dell'Ecuador - 1-0 - contro l'Argentina".
© RIPRODUZIONE RISERVATA