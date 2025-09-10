Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Nazionali Milan: gol per Giménez, assist per Pulisic. Partite e risultati

NAZIONALE

Nazionali Milan: gol per Giménez, assist per Pulisic. Partite e risultati

Nazionali Milan: gol per Giménez, assist per Pulisic. Partite e risultati
Andiamo a vedere partite, risultati e imprese dei Nazionali del Milan impegnati tra la giornata di ieri e la nottata: 'Bebote' e Chris al top
Daniele Triolo Redattore 

(fonte: acmilan.com) I giocatori del Milan in grande evidenza nell'ultimo round di impegni delle Nazionali in questa prima sosta della stagione 2025-2026.

Nazionali Milan, Giménez e Pulisic protagonisti

—  

Diversi giocatori impegnati e molti di loro protagonisti, a partire da Santiago Giménez, che nei minuti di recupero ha segnato il gol che ha permesso al Messico di pareggiare per 2-2 l'amichevole contro la Corea del Sud, a Nashville. Un sinistro a giro chirurgico sotto l'incrocio dei pali, imparabile per il portiere.

LEGGI ANCHE

È il primo gol ufficiale in questa stagione per il numero 7 del Milan. Bene anche Christian Pulisic nel successo, sempre amichevole, degli U.S.A. contro il Giappone: 2-0 il risultato finale e 66' per lo statunitense, autore al 64' dell'assist del raddoppio per Folarin Balogun.

Vittoria in rimonta per la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot contro l'Islanda, alla rete di Andri Guðjohnsen hanno risposto prima Kylian Mbappé su rigore e poi Bradley Barcola per il definitivo 2-1. Titolare e in campo per tutta la partita Mike, subentrato al 70' Adrien, per difendere il risultato in inferiorità numerica dopo il rosso a Aurélien Tchouaméni.

LEGGI ANCHE:Verso Milan-Bologna: ci sono novità importanti sulle condizioni di Leao >>>

Serata difficile per la Serbia di Strahinja Pavlović, sconfitta 0-5 a Belgrado dall'Inghilterra. Strahinja titolare, mentre non è sceso in campo per gli inglesi Ruben Loftus-Cheek. Non schierato nemmeno Davide Bartesaghi con l'Italia Under 21, serata di riposo per Pervis Estupiñan nella vittoria dell'Ecuador - 1-0 - contro l'Argentina".

Leggi anche
Masala: “Milan, Rabiot proverà a rilanciarsi in Italia. Su Nkunku …”
Milan: nonostante tutto, Gimenez ha scelto di rimanere. E ora?

© RIPRODUZIONE RISERVATA