Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Masala: “Milan, Rabiot proverà a rilanciarsi in Italia. Su Nkunku …”

ULTIME MILAN NEWS

Masala: “Milan, Rabiot proverà a rilanciarsi in Italia. Su Nkunku …”

Masala: 'Milan, Rabiot proverà a rilanciarsi in Italia. Su Nkunku ...'
Andrea Masala, giornalista sportivo de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato del Milan e di Adrien Rabiot sulla 'rosea' oggi in edicola
Daniele Triolo Redattore 

Andrea Masala, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha pubblicato un editoriale sull'edizione odierna della 'rosea' in cui ha parlato del campionato di Serie A e di come il calciomercato estivo abbia confermato o magari cambiato i rapporti di forza pre-esistenti tra le big del nostro calcio.

Milan, Masala: "Allegri vede Rabiot come un incursore in più"

—  

Qual è il suo giudizio sul Milan di Massimiliano Allegri? È presto detto. "I rossoneri hanno il teorico vantaggio di non avere l’assillo delle coppe europee, che invece avrebbero volentieri affrontato, viste le loro tradizioni. A metà settembre, in attesa del ritorno dell’infortunato Ardon Jashari, si ripresentano con Adrien Rabiot. L’ex juventino prova a rilanciarsi in Italia, nel progetto di Max viene visto come un incursore in più, oltre che un valido puntello a centrocampo".

LEGGI ANCHE

"Se Allegri saprà affrontare i punti critici, ci potrebbero essere sorprese"

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare ha già deciso il primo acquisto per gennaio >>>

Masala ha poi incalzato: "In avanti si darà per forza spazio a Christopher Nkunku, non proprio la prima punta che tanto sarebbe servita. Il Milan perciò è un cantiere aperto, i suoi sviluppi incuriosiscono tifosi e rivali, con diversi punti critici. Se Allegri saprà affrontarli, come spesso ha dimostrato, con la sua praticità ed esperienza, ci potrebbero essere sorprese", la sua chiosa sul Diavolo.

Leggi anche
Milan: nonostante tutto, Gimenez ha scelto di rimanere. E ora?
Pellegatti: “Il Milan cambia proprietà?”. L’indiscrezione e cosa ci risulta

© RIPRODUZIONE RISERVATA