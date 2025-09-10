Masala: 'Milan, Rabiot proverà a rilanciarsi in Italia. Su Nkunku ...'

Masala ha poi incalzato: "In avanti si darà per forza spazio a Christopher Nkunku, non proprio la prima punta che tanto sarebbe servita. Il Milan perciò è un cantiere aperto, i suoi sviluppi incuriosiscono tifosi e rivali, con diversi punti critici. Se Allegri saprà affrontarli, come spesso ha dimostrato, con la sua praticità ed esperienza, ci potrebbero essere sorprese", la sua chiosa sul Diavolo.