Giménez: “Tutti i gol hanno lo stesso sapore. Alla fine, gloria a Dio”

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato al termine di Messico-Corea 2-2, in cui ha segnato un gol, a 'ESPN Mexico'
Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha segnato un gran gol stanotte nell'amichevole tra Messico e Corea del Sud giocata a Nashville (Tennessee - U.S.A.): un bellissimo sinistro a giro all'incrocio, al 94', per fissare il risultato della partita sul 2-2. Al termine del match, il 'Bebote' ha parlato a 'ESPN Mexico'.

Milan, le parole di Giménez dopo Messico-Corea 2-2

"Tutti i gol, credo, hanno lo stesso sapore, sia nelle amichevoli, nel quartiere o nelle partite ufficiali. Come attaccanti godiamo molto quando segniamo, perché aiutiamo la squadra e questo è uno sport di squadra. Prima di tutto voglio fare i complimenti al gruppo che non si è mai arreso: la Corea è un avversario da Mondiale, sono partite molto difficili ed è bello che non abbiamo perso contro di loro. Alla fine do la gloria a Dio", ha spiegato Giménez.

Sulla Corea del Sud, avversaria del 'Tricolor', Giménez ha quindi aggiunto: "Sono duri, sono duri: verranno a colpire, a lottare, a dare tutto. Noi non ci rilasseremo nemmeno un secondo, come ben sapete hanno giocatori di categoria in attacco. Siamo molto convinti di ciò che siamo come gruppo e come squadra. Siamo convinti dell’allenatore e dello staff tecnico. Proseguiamo con tanta esperienza acquisita".

