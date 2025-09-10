Giménez: “Tutti i gol hanno lo stesso sapore. Alla fine, gloria a Dio”

Milan, le parole di Giménez dopo Messico-Corea 2-2

"Tutti i gol, credo, hanno lo stesso sapore, sia nelle amichevoli, nel quartiere o nelle partite ufficiali. Come attaccanti godiamo molto quando segniamo, perché aiutiamo la squadra e questo è uno sport di squadra. Prima di tutto voglio fare i complimenti al gruppo che non si è mai arreso: la Corea è un avversario da Mondiale, sono partite molto difficili ed è bello che non abbiamo perso contro di loro. Alla fine do la gloria a Dio", ha spiegato Giménez.