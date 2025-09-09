Israele-Italia, l’ex Milan Gattuso: “Vittoria fondamentale, ma siamo dei pazzi”

L'ex leggenda del Milan Gennaro Gattuso , oggi commissario tecnico dell 'Italia ha commentato ai microfoni di Rai Sport ha commentato la sua seconda partita sulla panchina dell'Italia. Una partita folle! Finita 4-5 per gli azzurri all'ultimo respiro. Ecco il commento di Gattuso nel post partita.

Gattuso: "Dobbiamo dare merito ai ragazzi per aver reagito dopo ogni gol"

"C’era da morire oggi. Ci hanno sorpreso un po’all’inizio, anche se li mettevamo in difficoltà quando sviluppavamo. La gamba oggi non era brillantissima, ci sta, la seconda partita è sempre così. Ci teniamo una vittoria fondamentale, ma siamo dei pazzi, abbiamo preso dei gol assurdi".