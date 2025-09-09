Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan Israele-Italia, l’ex Milan Gattuso: “Vittoria fondamentale, ma siamo dei pazzi”

INTERVISTE

Israele-Italia, l’ex Milan Gattuso: “Vittoria fondamentale, ma siamo dei pazzi”

Israele-Italia, l'ex Milan Gattuso: 'Vittoria fondamentale, ma siamo dei pazzi'
L'ex leggenda del Milan, oggi CT dell'Italia, Gattuso, commenta la vittoria da cardiopalma contro l'Israele. Ecco le sue parole.
Francesco De Benedittis

L'ex leggenda del Milan Gennaro Gattuso, oggi commissario tecnico dell'Italia ha commentato ai microfoni di Rai Sport ha commentato la sua seconda partita sulla panchina dell'Italia. Una partita folle! Finita 4-5 per gli azzurri all'ultimo respiro. Ecco il commento di Gattuso nel post partita.

Gattuso: "Dobbiamo dare merito ai ragazzi per aver reagito dopo ogni gol"

—  

"C’era da morire oggi. Ci hanno sorpreso un po’all’inizio, anche se li mettevamo in difficoltà quando sviluppavamo. La gamba oggi non era brillantissima, ci sta, la seconda partita è sempre così. Ci teniamo una vittoria fondamentale, ma siamo dei pazzi, abbiamo preso dei gol assurdi".

LEGGI ANCHE

"Bisogna dare merito ai ragazzi per aver reagito dopo ogni gol. Il dato di fatto è che non si possono concedere gol come quelli di oggi. Non è una critica ai giocatori, ma una cosa mia che dobbiamo migliorare".

LEGGI ANCHE: Milan, Leao e Nkunku ancora a parte, Estupinan in dubbio. Le ultime>>>

"Nonostante non fosse una grandissima giornata abbiamo avuto mentalità, c’è stato cuore ed energia. In una partita del genere ci vuole anche un po’ di furbizia sul 4-2, ma adesso godiamoci la vittoria. Ringrazierò i ragazzi, se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo migliorare ma i ragazzi lo sanno".

Leggi anche
Corsa scudetto, Bergomi: “Inter, Roma e Milan sotto a Napoli e Juventus”
Ex Milan, Braida parla del presidente del Ravenna: “Mi sembra Berlusconi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA