Ex Milan, Braida parla del presidente del Ravenna: “Mi sembra Berlusconi”

L'ex dirigente del Milan Ariedo Braida , oggi vice presidente del Ravenna in Serie C , ai microfoni di Sky Sport ha parlato del suo incontro con il presidente del club emiliano, Ignazio Cipriani . L'esperto dirigente ha fatto poi un paragone importante tra Silvio Berlusconi e Cipriani. Ecco le sue parole.

Ex Milan, Braida: "Cipriani come Berlusconi. Il nostro presidente ha voglia di fare qualcosa di grande"

“Il primo giorno in cui ho incontrato il presidente Cipriani, mi sembrava di andare a casa di Berlusconi, ho accetto la proposta ancora prima di parlare” poi continua "L’importante è crescere, trovare la voglia e l’entusiasmo, creandolo anche in città, per andare avanti e fare cose importanti. Il nostro presidente ha voglia di fare qualcosa di importante, c’è un progetto che ci fa sognare”.