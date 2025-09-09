Ex Milan, Guimaraes: “È tornato il Paquetà del Flamengo e del Lione”

"Fin dall'inizio, quando sono uscite le notizie, ci riunivamo e parlavamo. Non so ancora se posso raccontare molti dettagli di ciò che è successo, ma ci sentivamo sin dall’inizio. Io, lui, mia moglie e sua moglie parlavamo molto. Abbiamo sempre cercato di trasmettergli forza, energia positiva, credendo sempre in Lucas, nella sua versione dei fatti e nel fratello che è per me. Ci vedevamo anche per cena, per uscire un po’ dal mondo del calcio, perché come hai detto tu, sono stati due anni, ma per lui è sembrata un’eternità".

"È stato un momento difficile per lui, ma abbiamo sempre cercato di stargli vicino. Ci sono stati tanti momenti di pianto, angoscia, ma anche di grande felicità man mano che si tenevano le udienze e lui vinceva. È stato qualcosa che ha rafforzato ancora di più l’amicizia che abbiamo. Adesso sembra di rivedere il Paquetà del Flamengo e del Lione che ho conosciuto".

"Un ragazzo felice, allegro e contento, che sorride e scherza sempre. Ha iniziato la stagione col piede giusto, anche se è mancino, segnando tanti gol. Ora Paquetà è felice e ha di nuovo quel sorriso di gratitudine sul volto".