Ex Milan, Gattuso su Tonali: “Avevo meno qualità ma tatticamente ero meglio io”

Gennaro Gattuso , ex leggenda del Milan e attuale commissario tecnico dell' Italia , in seguito al match folle contro l' Israele finito 4-5 per gli azzurri all'ultimo respiro. Ai microfoni di Sky Sport tra i veri temi della partita ha parlato anche dell'altro ex Milan: ovvero Sandro Tonali , autore del gol della vittoria agli sgoccioli che tiene ancora vivo il sogno di riagguantare la Norvegia e qualificarsi ai Mondiali 2026 . Ecco quindi le parole di Gattuso su Tonali.

Gattuso su Tonali: "È un giocatore molto più bravo di me"

"Tonali? Sandro è un giocatore molto più bravo di me, avevo meno tecnica e qualità rispetto a lui, forse tatticamente ero meglio io ma lui è un giocatore importante come tutti, è un giocatore che ci sta dando una mano e spero che continui così.