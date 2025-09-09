Ex Milan, Gattuso su Tonali: “Avevo meno qualità ma tatticamente ero meglio io”

Pianeta Milan
Il CT dell'Italia, ed ex leggenda del Milan, Gattuso nel post partita contro l'Israele ha parlato anche di Tonali, autore del gol vittoria.
Francesco De Benedittis

Gennaro Gattuso, ex leggenda del Milan e attuale commissario tecnico dell'Italia, in seguito al match folle contro l'Israele finito 4-5 per gli azzurri all'ultimo respiro. Ai microfoni di Sky Sport tra i veri temi della partita ha parlato anche dell'altro ex Milan: ovvero Sandro Tonali, autore del gol della vittoria agli sgoccioli che tiene ancora vivo il sogno di riagguantare la Norvegia e qualificarsi ai Mondiali 2026. Ecco quindi le parole di Gattuso su Tonali.

Gattuso su Tonali: "È un giocatore molto più bravo di me"

"Tonali? Sandro è un giocatore molto più bravo di me, avevo meno tecnica e qualità rispetto a lui, forse tatticamente ero meglio io ma lui è un giocatore importante come tutti, è un giocatore che ci sta dando una mano e spero che continui così.

Adesso facciamo i complimenti e poi ci sarà modo e tempo, i ragazzi si sono messi a disposizione di questo staff nuovo e da parte mia non posso fare altro che ringraziarli".

