Ex Milan, Gattuso su Tonali: “Avevo meno qualità ma tatticamente ero meglio io”

Adesso facciamo i complimenti e poi ci sarà modo e tempo, i ragazzi si sono messi a disposizione di questo staff nuovo e da parte mia non posso fare altro che ringraziarli".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
INTERVISTE
Gennaro Gattuso, ex leggenda del Milan e attuale commissario tecnico dell'Italia, in seguito al match folle contro l'Israele finito 4-5 per gli azzurri all'ultimo respiro. Ai microfoni di Sky Sport tra i veri temi della partita ha parlato anche dell'altro ex Milan: ovvero Sandro Tonali, autore del gol della vittoria agli sgoccioli che tiene ancora vivo il sogno di riagguantare la Norvegia e qualificarsi ai Mondiali 2026. Ecco quindi le parole di Gattuso su Tonali.
"Tonali? Sandro è un giocatore molto più bravo di me, avevo meno tecnica e qualità rispetto a lui, forse tatticamente ero meglio io ma lui è un giocatore importante come tutti, è un giocatore che ci sta dando una mano e spero che continui così.
Adesso facciamo i complimenti e poi ci sarà modo e tempo, i ragazzi si sono messi a disposizione di questo staff nuovo e da parte mia non posso fare altro che ringraziarli".
© RIPRODUZIONE RISERVATA