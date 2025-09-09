Serafini: “Il Milan? Un esperimento che grava sulle spalle di Allegri”

Quest'estate ci si aspettava una rivoluzione del Milan riguardo all'assetto dirigenziale. Gli arrivi di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore facevano ben sperare. Il loro peso, però, fin qui non si è avvertito particolarmente. La rivoluzione, infatti, è stata di natura tecnica e ha riguardato la rosa dei giocatori. Sul calciomercato estivo ne sono stati venduti molti e a Milanello sono stati accolti tanti nuovi volti. L'idea dietro all'operato dei dirigenti sul mercato non si è ben capita e la squadra ad ora presenta parecchie lacune, specialmente in difesa e in attacco. In compenso, il centrocampo è di gran lunga il reparto migliore.