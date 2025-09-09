Milan, Fontana: 'Modric o De Bruyne? No il centrocampista più forte è ...'

Pianeta Milan
Fontana, intervenuto ai microfoni di '1 Station Radio' ha rivelato chi è, secondo il suo parere, il centrocampista più forte della Serie A.
L'ex allenatore di Casertana e Latina, Gaetano Fontana, sulle frequenze di '1 Station Radio' ha rivelato qual'è secondo lui il miglior centrocampista della Serie A. Spoiler: non sono né Luka Modric né Kevin De Bruyne. Ecco allora chi è allora il miglior centrocampista secondo Fontana, di seguito le sue dichiarazioni.

Fontana: "McTominay ha avuto un impatto straordinario. È determinante"

"McTominay ha avuto un impatto straordinario lo scorso campionato. Sai, quando vinci un campionato del genere, crescono autostima e convinzioni. Io stesso, all’inizio, storcevo un po’ il naso: non sulle sue qualità, che erano note, ma perché pensavo che avrebbe avuto bisogno di più tempo per ambientarsi a Napoli e al club. Invece ha sorpreso tutti.

Forse ha riscoperto un’anima napoletana che non sapeva di avere, perché quello che ha fatto è stato meraviglioso. Si è integrato benissimo, diventando per tutti ‘McFratm’, e questo la dice lunga sul suo ruolo anche fuori dal terreno di gioco. È determinante nel progetto e continua ad esserlo. De Bruyne invece deve ancora inserirsi in un contesto già collaudato: sta dando il suo contributo, anche se non è ancora al meglio fisicamente. Appena troverà la condizione, vedremo all’opera un grandissimo giocatore".

