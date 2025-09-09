Pellissier sul prossimo avversario del Milan: “Punterei su Castro”

Attualmente è in corso la sosta per le nazionali. Alla ripresa del campionato, domenica prossima a San Siro alle 20:45, il Milan ospiterà il Bologna di Vincenzo Italiano. Nei prossimi giorni gli uomini di Massimiliano Allegri inizieranno a preparare questo match, valevole per la terza giornata di Serie A . Dopo il passo falso contro la Cremonese e la vittoria contro il Lecce , i tifosi rossoneri attendono di vedere confermati i miglioramenti notati alla seconda di campionato.

Sicuramente, l'avversario non è dei più morbidi. Il Bologna, infatti, viene da due ottime stagioni. Nell'ultima è riuscito anche a vincere la Coppa Italia proprio ai danni dei rossoneri. Quest'anno, dopo la sconfitta all'esordio contro la Roma, si sono riusciti a imporre in casa contro il Como di Cesc Fabregas. Insomma, un bel biglietto da visita in vista dell'impegno del Giuseppe Meazza contro il Milan. Tra i giocatori più pericolosi della squadra di Italiano va citato Santiago Castro, il numero 9 dei felsinei. Di lui ha parlato Sergio Pellissier sulle frequenze di TMW Radio. Di seguito, si riportano le parole del grande ex attaccante del Chievo Verona.