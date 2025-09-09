Pianeta Milan
Pellissier sul prossimo avversario del Milan: “Punterei su Castro”

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo Verona, ha parlato a TMW Radio di Santiago Castro del Bologna, prossimo avversario del Milan
Attualmente è in corso la sosta per le nazionali. Alla ripresa del campionato, domenica prossima a San Siro alle 20:45, il Milan ospiterà il Bologna di Vincenzo Italiano. Nei prossimi giorni gli uomini di Massimiliano Allegri inizieranno a preparare questo match, valevole per la terza giornata di Serie A. Dopo il passo falso contro la Cremonese e la vittoria contro il Lecce, i tifosi rossoneri attendono di vedere confermati i miglioramenti notati alla seconda di campionato.

Sicuramente, l'avversario non è dei più morbidi. Il Bologna, infatti, viene da due ottime stagioni. Nell'ultima è riuscito anche a vincere la Coppa Italia proprio ai danni dei rossoneri. Quest'anno, dopo la sconfitta all'esordio contro la Roma, si sono riusciti a imporre in casa contro il Como di Cesc Fabregas. Insomma, un bel biglietto da visita in vista dell'impegno del Giuseppe Meazza contro il Milan. Tra i giocatori più pericolosi della squadra di Italiano va citato Santiago Castro, il numero 9 dei felsinei. Di lui ha parlato Sergio Pellissier sulle frequenze di TMW Radio. Di seguito, si riportano le parole del grande ex attaccante del Chievo Verona.

Pellissier punta su Castro

Le sue parole: "Io punterei su Castro, perché Sartori difficilmente sbaglia. E' una società sana, che ti fa crescere, ha un attaccante vero come Immobile che può insegnargli tanto. Serve bisogna avere fiducia negli attaccanti".

