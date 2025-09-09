Pianeta Milan
Bizzotto: “Puntare su Modric e De Bruyne? Spia relativa alla competitività in Italia”

Stefano Bizzotto, storico volto e voce della RAI, è stato intervistato dai microfoni de 'Il Tirreno dove ha parlato anche di Modric al Milan
Stefano Bizzotto, storico volto e voce della RAI, è stato intervistato dai microfoni de 'Il Tirreno', dove ha analizzato le varie mosse di mercato delle big della Serie A che quest'anno, a differenza degli anni passati, ha 'puntato' molto sull'arrivo di giocatori piuttosto maturi, come ad esempio Modric per il Milan e Kevin De Bruyne per il Napoli.. Ecco, di seguito, le sue parole:

Bizzotto: "Puntare su giocatori maturi è una ostante in Italia. Lo fa sia il Pisa che il Milan"

Sulla scelta di molti club di Serie A di puntare su giocatori avanti con l'età: "Puntare sui giocatori maturi e ingaggiarli nonostante l'età avanzata e una costante in Italia. Lo fa il Pisa come lo fa il Milan con Modric o la Fiorentina con Dzeko.

Lo stesso De Bruyne, in effetti, rientra in questo contesto. Hanno superato abbondantemente i trent'anni e le società puntano sulla loro esperienza. Anche se io ho la sensazione che questo sia un po' la spia della relativa competitività del campionato italiano".

